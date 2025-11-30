قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك خلال اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الدولار اليوم الاحد 30-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 

وسجّلت معظم البنوك سعر شراء عند 47.63 – 47.65 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع بين 47.53 – 47.55 جنيهًا

سعر صرف الدولار 

البنك العربي الأفريقي الدولي 
شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه

بنك إتش إس بي سي
شراء 47.63 جنيه

بيع 47.53 جنيه 

بنك القاهرة 
شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه 

سعر الدولار في البنوك

المصرف المتحد 
شراء 47.65 جنيه 

بيع 47.55 جنيه

بنك فيصل الإسلامي
شراء 47.63 جنيه

بيع 47.53 جنيه

بنك الإسكندرية 
شراء 47.63 جنيه

بيع 47.53 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر 

بنك مصر 
شراء 47.70 جنيه

بيع 47.60 جنيه 

البنك التجاري الدولي 
شراء 47.65 جنيه 

 بيع 47.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

البنك الأهلي المصري 
شراء 47.65 جنيه

 بيع 47.55 جنيه

الدولار الجنيه أسعار صرف الدولار أسعار الدولار اليوم الاحد سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

تزامنا مع زيارة بابا الفاتيكان .. قوات الإحتلال تقصف جنوب لبنان

قانون ترامب يضرب قلب الريف: عيادات تُغلق وبلدات بأكملها تُترك بلا رعاية طبية

قانون ترامب يضرب الريف الأمريكي.. عيادات تُغلق وبلدات بلا رعاية طبية

أرشيفية

مواجهات مع قولت الاحتلال خلال اقتحام بلدتي قصرة وعقربا جنوبي نابلس

بالصور

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد