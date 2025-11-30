تراجع أسعار صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد

شهدت أسعار صرف الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك خلال اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع الجاري.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الدولار اليوم الاحد 30-11-2025، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم

وسجّلت معظم البنوك سعر شراء عند 47.63 – 47.65 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع بين 47.53 – 47.55 جنيهًا

سعر صرف الدولار

البنك العربي الأفريقي الدولي

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه

بنك إتش إس بي سي

شراء 47.63 جنيه

بيع 47.53 جنيه

بنك القاهرة

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه

سعر الدولار في البنوك

المصرف المتحد

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه

بنك فيصل الإسلامي

شراء 47.63 جنيه

بيع 47.53 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء 47.63 جنيه

بيع 47.53 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

بنك مصر

شراء 47.70 جنيه

بيع 47.60 جنيه

البنك التجاري الدولي

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.55 جنيه