أحمد بنداري: غدا إجراء انتخابات مجلس النواب في الخارج للدوائر الملغاة

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن غدا وبعد غد سيتم إجراء انتخابات مجلس النواب في الخارج في 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف أحمد بنداري، في تصريح لإكسترا نيوز، أن يومي 3 و4 ديسمبر هو موعد التصويت بالداخل في 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأشار مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة لم تتسلم أحكام الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى الآن.