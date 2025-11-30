قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محمد الطحاوي

اختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الخدمية والصحية بتفقد عدد من إدارات ومكاتب الديوان العام، لمتابعة آلية سير العمل بها والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجة العاملين وتذليلها، وكذلك مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء.

وتابع المحافظ سير العمل بمركز معلومات الشبكات والمرافق بالديوان العام والتقى بالعاملين وتعرف منهم على الخطط والمقترحات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء التي تنعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ على الإطلاع بنفسه على الإحداثيات الخاصة بأحد الطلبات المقدمة من المواطنين للتأكد من إجرائها بالشكل السليم ، مؤكداً على ضرورة سرعة إنجاز العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأبناء المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية، لافتاً إلى أهمية العمل الجماعي والتعاون والتنسيق بين الإدارات لتكوين منظومة متكاملة تُساهم في تحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

كما تابع المحافظ سير العمل بالإدارة الهندسية وتفقد اقسام التنظيم والرصف والمشروعات ، وكذلك إدارة متابعة الإعلانات، موجهاً بتكثيف الجهود والإجراءات لضمان جودة العمل وسرعة إنجاز الملفات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات العامة والتنسيق بين الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية لمتابعة تنفيذ المشروعات والمعاملات الرقمية بما يضمن تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في أداء العمل.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار تدريب العاملين بالمحافظة للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي وتطوير مهارات العاملين لتحقيق التنمية في جميع المجالات ، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل وإنهاء مصالح المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

