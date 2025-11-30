منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة

تمكن منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة من التتويج بالميدالية الذهبية في كأس العالم تحت 20 سنة المقامة في هونج كونج، بعد فوزه المثير على منتخب الصين بنتيجة 45-39.

مثل المنتخب الوطني كل من يوسف شامل، فؤاد غريب، إسلام أسامة، وياسين حجاج، وشهدت البطولة مشاركة 20 منتخبا في منافسات الفرق.

شهد مشوار المنتخب في البطولة تألقا كبيرا حيث تأهل المنتخب إلى دور الـ16 مباشرة ثم فاز على منتخب الهند بنتيجة 45-35، ليتأهل إلى ربع النهائي الذي تغلب فيه على منتخب السعودية بنتيجة 45-36، ثم تجاوز في نصف النهائي منتخب المجر بنتيجة 45-43، ليصل إلى النهائي ويحقق الفوز على منتخب الصين بنتيجة 45-39.

ووجه طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح عن تهنئته للاعبين على هذا الإنجاز الكبير، مؤكداً أن هذا الفوز يرفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية ويعكس مستوى اللاعبين المتميز وإصرارهم على تحقيق البطولات.