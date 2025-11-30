قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

استمر ثبات سعر الذهب في محلات الصاغة مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 30-11-2025.

استقرار الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا بمختلف الأعيرة الذهبية مع أول تعاملات اليوم الأحد بعد زيادة سجلها في مطلع تداولات مساء أمس.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحرك الذهب

وتعرض سعر جرام الذهب في مصر لصعود بقيمة 45 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بعد هبوط استمر لمدة 3 أسابيع سابقة.

تذبذب المعدن الأصفر 

وسجل سعر الذهب على مدار الأسابيع الماضية تراجعا بقيمة 500 جنيه على الأقل كان آخرها 35 جنيها يوم الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له؛ نحو 5590 جنيها 

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6388 جنيها للبيع و 6428 جنيها للشراء

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيها للبيع و 5625 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4791 جنيها للبيع و 4821 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل انتشارا نحو 3726 جنيها للبيع و 3750 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولارا للبيع و 4220 دولارا للشراء

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهد متداولو الذهب جلسة متقلبة  بعد أن تسبب عطل فني مبكراً في بورصة شيكاغو التجارية في اضطراب الأسواق، وهو ما أضاف متاعب جديدة بعد أسابيع قليلة من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

استؤنف تداول العقود الآجلة الأميركية بعد ساعات من التوقف الذي أثر في الأسواق، بما في ذلك عقود الذهب الآجلة والخيارات في بورصة "كوميكس" (Comex)، التي تُستخدم غالباً للتحوط من تقلبات الأسعار في لندن.

 يؤدي توقف التداول المباشر أو التسعير لتلك العقود إلى صعوبة في التعاملات مع اتساع الفارق عن الأسعار الفورية في لندن، المركز العالمي الرئيسي للتداول.

أوقية الذهب

تذبذبت أسعار الذهب الفوري بشكل حاد في وقت سابق من يوم الجمعة، كما شهدت السوق ارتفاعاً مؤقتاً في فروق أسعار العرض والطلب، قبل أن تُعيد بورصة شيكاغو التجارية عملياتها تدريجياً إلى طبيعتها. واستأنفت أيضاً العقود الآجلة للنحاس الأميركي التداول بعد أن تأثرت في وقت سابق بالتوقف نفسه.

جاء هذا العطل بعد أن واجه المتداولون تحدياً آخر مؤخراً تمثل في الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أثر في إصدار البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية. 

ومع تأثر عقود "كوميكس"، قال بعض المتداولين إنهم لجأوا إلى الأساليب التقليدية عبر الاتصال بالوسطاء والتجار هاتفياً يوم الجمعة للتحوّط من تعرضهم للمخاطر.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة يعلن دخول الشتاء مبكرًا

7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة

أمطار

الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

ارشيفية

قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل

ترشيحاتنا

تغريد فهمي

بروفات وانطلاق قريب .. تغريد فهمي تتحدث عن تجربتها الجديدة في «السرايا الصفرا»

بهاء سلطان

آمال ماهر وبهاء سلطان في حفل كامل العدد بـ قصر القبة .. شاهد

عمرو يوسف

اعتذار عمرو يوسف عن تصريحه بشأن الجرأة في المؤتمر الصحفي لفيلمه السلم والثعبان 2

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

فيديو

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد