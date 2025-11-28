قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الان.. ٱخر تحديث

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد صبيح

نستعرض أسعار أعيرة الذهب عيار 21 و عيار 18 اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، وذلك بدون إضافة المصنعية. 

واستقرت أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم يستعرضها صدى البلد بدون المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

الذهب

عيار 24: بيع 6355 جنيه – شراء 6330 جنيه

عيار 22: بيع 5825 جنيه – شراء 5805 جنيه

عيار 21: بيع 5560 جنيه – شراء 5540 جنيه

عيار 18: بيع 4765 جنيه – شراء 4750 جنيه

عيار 14: بيع 3705 جنيه – شراء 3695 جنيه

عيار 12: بيع 3175 جنيه – شراء 3165 جنيه

الأونصة: بيع 197640 جنيه – شراء 196930 جنيه

الجنيه الذهب: بيع 44480 جنيه – شراء 44320 جنيه

الأونصة بالدولار: 4157.94 دولار

سعر جرام الذهب اليوم

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً في السوق المصري سعر بيع بلغ 6355 جنيه مقابل 6330 جنيه للشراء. أما عيار 22 فقد وصل سعره إلى 5825 جنيه للبيع و5805 جنيه للشراء.

وفيما يخص عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، فقد سجل 5560 جنيه للبيع و5540 جنيه للشراء. بينما جاء عيار 18 عند مستوى 4765 جنيه للبيع و4750 جنيه للشراء.

أما الأعيرة الأقل، فقد سجل عيار 14 سعر 3705 جنيه للبيع و3695 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3175 جنيه للبيع و3165 جنيه للشراء.

وعلى صعيد المعادن الثقيلة، سجلت الأونصة 197640 جنيه للبيع و196930 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيه للبيع و44320 جنيه للشراء. أما الأونصة بالدولار فقد سجلت 4157.94 دولار.

الذهب عيار 21 عيار 18 اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

دولار

تحرك محدود للدولار في عدد من البنوك اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

منتخب طلاب جامعة طنطا لكرة اليد يفوز بالمركز الأول في دوري الجامعات

حملات الإزالة بسوهاج

محافظ سوهاج: إزالة 7255 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

جولة إدارة أبوتشت الصحية

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 3 أطباء للشئون القانونية بصحة قنا

بالصور

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد