الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم تراجعًا جديدًا، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات.

ويأتي هذا الهبوط وسط حالة من التذبذب سيطرت على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة والأسواق.



سعر الذهب الآن

رصد موقع أي صاغة أحدث تحركات الذهب في السوق، والتي أوضحت انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة سواء في البيع أو الشراء قبل احتساب المصنعية، وسط استمرار حالة من الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين.



سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق للشراء 6360 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 6335 جنيهًا، بعد أن كان قد بلغ في بداية التعاملات 6369 جنيهًا للبيع مقابل 6346 جنيهًا للشراء.

ويعد عيار 24 من الأكثر تأثرًا بحركة الأسعار العالمية باعتباره الأعلى نقاءً.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق ، ليصل إلى 5565 جنيهًا للشراء، و5545 جنيهًا للبيع، مقارنة ببداية تعاملات اليوم التي سجل خلالها 5573 جنيهًا للبيع و5553 جنيهًا للشراء.

ويعد هذا التراجع هو الأبرز خلال الساعات الأخيرة بعد هبوط مقداره 10 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 4770 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 4755 جنيهًا، بعدما سجل في الساعات الأولى من التعاملات 4777 جنيهًا للبيع مقابل 4730 جنيهًا للشراء.

ويعتبر هذا العيار خيارًا شائعًا بين فئات الشباب نظرًا لسعره المتوسط.

أسعار الجنيه الذهب الآن

سجل الجنيه الذهب في آخر تحديث 44520 جنيهًا للشراء، و44360 جنيهًا للبيع.



متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

وفيما يلي أحدث متوسطات الأسعار الرسمية دون إضافة المصنعية حسب آخر تحديث وقت كتابة التقرير :

عيار 24: البيع 6360 جنيه – الشراء 6335 جنيه

عيار 22: البيع 5830 جنيه – الشراء 5810 جنيه

عيار 21: البيع 5565 جنيه – الشراء 5545 جنيه

عيار 18: البيع 4770 جنيه – الشراء 4755 جنيه

عيار 14: البيع 3710 جنيه – الشراء 3695 جنيه

عيار 12: البيع 3180 جنيه – الشراء 3170 جنيه

الأونصة: البيع 197820 جنيه – الشراء 197105 جنيه

الجنيه الذهب: البيع 44520 جنيه – الشراء 44360 جنيه

الأونصة بالدولار: 4152.48 دولار

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

تختلف المصنعية من محل إلى آخر ومن نوع مشغول لآخر، إلا أن متوسط زيادتها على سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام في حالة المشغولات الذهبية.

بينما تقل قيمة المصنعية في حالة السبائك لتبدأ من 50 جنيهًا للجرام فأكثر، حسب نوع السبيكة وشكلها والجهة المصنعة لها.



العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم

يعتمد سعر الذهب في مصر على عدة عوامل أبرزها تحركات الأسعار العالمية، ومستوى الطلب، والتغيرات في سعر الصرف، إلى جانب عوامل أخرى.

ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يتوقع خبراء أن يظل الذهب متقلبًا خلال الفترة المقبلة.

توقعات سوق الذهب

يرجح المتعاملون في أسواق الذهب أن تشهد الأسعار مزيدًا من التحركات خلال الساعات القادمة بالتزامن مع التحديثات العالمية والاقتصادية.