استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ سوهاج يبحث شكاوي أهالي الجزيرة المستجدة
وزير البترول يبحث مع كابيتال دريلينج التوسع في استثمارات التعدين
وزير البترول يبحث مع بل بوتر العالمية أليات تمويل مشروعات التعدين
نشرة المرأة والمنوعات | سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟
أخبار التكنولوجيا| بميزة عزل الضوضاء.. إليك أفضل سماعة لاسلكية وأول هاتف اقتصادي لشركة Nothing
القومي للطفولة والأمومة يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
الذهب ينخفض مجددًا.. سعر عيار 21 بالمصنيعة الآن في محلات الصاغة
شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم تراجعًا جديدًا، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات.

ويأتي هذا الهبوط وسط حالة من التذبذب سيطرت على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة والأسواق.

سعر الذهب الآن

رصد موقع أي صاغة أحدث تحركات الذهب في السوق، والتي أوضحت انخفاض أسعار الأعيرة المختلفة سواء في البيع أو الشراء قبل احتساب المصنعية، وسط استمرار حالة من الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين.

عيار 21 يخسر 400 جنيه| انهيار أسعار الذهب اليوم لهذه الأسباب

سعر الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق للشراء 6360 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 6335 جنيهًا، بعد أن كان قد بلغ في بداية التعاملات 6369 جنيهًا للبيع مقابل 6346 جنيهًا للشراء. 

ويعد عيار 24 من الأكثر تأثرًا بحركة الأسعار العالمية باعتباره الأعلى نقاءً.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق ، ليصل إلى 5565 جنيهًا للشراء، و5545 جنيهًا للبيع، مقارنة ببداية تعاملات اليوم التي سجل خلالها 5573 جنيهًا للبيع و5553 جنيهًا للشراء. 

ويعد هذا التراجع هو الأبرز خلال الساعات الأخيرة بعد هبوط مقداره 10 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 للشراء 4770 جنيهًا، بينما سجل سعر البيع 4755 جنيهًا، بعدما سجل في الساعات الأولى من التعاملات 4777 جنيهًا للبيع مقابل 4730 جنيهًا للشراء. 

ويعتبر هذا العيار خيارًا شائعًا بين فئات الشباب نظرًا لسعره المتوسط.

أسعار الجنيه الذهب الآن

سجل الجنيه الذهب في آخر تحديث 44520 جنيهًا للشراء، و44360 جنيهًا للبيع.

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية

وفيما يلي أحدث متوسطات الأسعار الرسمية دون إضافة المصنعية حسب آخر تحديث وقت كتابة التقرير :

عيار 24: البيع 6360 جنيه – الشراء 6335 جنيه
عيار 22: البيع 5830 جنيه – الشراء 5810 جنيه
عيار 21: البيع 5565 جنيه – الشراء 5545 جنيه
عيار 18: البيع 4770 جنيه – الشراء 4755 جنيه
عيار 14: البيع 3710 جنيه – الشراء 3695 جنيه
عيار 12: البيع 3180 جنيه – الشراء 3170 جنيه
الأونصة: البيع 197820 جنيه – الشراء 197105 جنيه
الجنيه الذهب: البيع 44520 جنيه – الشراء 44360 جنيه
الأونصة بالدولار: 4152.48 دولار

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

تختلف المصنعية من محل إلى آخر ومن نوع مشغول لآخر، إلا أن متوسط زيادتها على سعر الذهب عيار 21 يتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام في حالة المشغولات الذهبية.

 بينما تقل قيمة المصنعية في حالة السبائك لتبدأ من 50 جنيهًا للجرام فأكثر، حسب نوع السبيكة وشكلها والجهة المصنعة لها.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب اليوم

يعتمد سعر الذهب في مصر على عدة عوامل أبرزها تحركات الأسعار العالمية، ومستوى الطلب، والتغيرات في سعر الصرف، إلى جانب عوامل أخرى.

ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، يتوقع خبراء أن يظل الذهب متقلبًا خلال الفترة المقبلة.

توقعات سوق الذهب

يرجح المتعاملون في أسواق الذهب أن تشهد الأسعار مزيدًا من التحركات خلال الساعات القادمة بالتزامن مع التحديثات العالمية والاقتصادية.

