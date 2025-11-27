قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للصحافة : دمج مجلة حريتي ملحقاً أسبوعياً مع جريدة الجمهورية

اجتماع الوطنية للصحافة
اجتماع الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الشهري مساء الخميس نتيجة مسابقة التفوق الصحفي في دورتها الأولي .. وجري إعلان أسماء الفائزين في أقسامها العشرة ..

وقررت الهيئة في جلستها بالإجماع دمج مجلة حريتي الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة دار التحرير في صحيفة الجمهورية اليومية ، كملحق أسبوعي يصدر كل أحد . 

وعلي صعيد جوائز التفوق 

وبعد مداولات قرر المجلس 

أولا : إطلاق اسم الكاتبة الكبيرة سناء البيسي علي هذه الدورة عرفانا بدورها الصحفي واحتفاء بتاريخها المهني ، وكانت ولا تزال واحدة من جواهر تاج الصحافة القومية . 

ثانيا : استحداث جائزة خاصة بتغطية افتتاح المتحف الكبير التي تألقت فيها الصحف القومية يوميات وأسبوعيا وجرائد ومجلات ما كان محل إشادة واحتفاظ .

واستقر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة علي تخصيص جائزة تليق بالحدث ، وفازت بها صحف الأهرام ، والأخبار ، والجمهورية ، وصحيفة الأهرام أبدو ،  والأهرام الويكلي  قسمة بين الصحف  المذكورة تثمينا لجهد الصحافة القومية في تغطية الحدث الكبير ..

* ثانيا : مسابقة افضل مطبوعة متطورة

* مجلة الاهرام الاقتصادى

* مجلة الأهرام العربي 

* ⁠مجلة روزاليوسف 

  ثانيا: مسابقة افضل اخراج صحفى 

* مجلة البيت (نصف الدنيا ).            

* مجلة الديموقراطية 

 ثالثا: مسابقة افضل عمود صحفى

* دكتور أسامة الغزالي حرب ( الأهرام )                        

* الكاتب الصحفي جلال عارف ( أخبار اليوم )

* احمد عبد التواب (الاهرام)

رابعا: مسابقة افضل مقال : 

* الكاتب الصحفي حلمي النمنم ( المصور ) 

* الدكتورة نيفين مسعد  ( الاهرام ) 

* الدكتور سمير مرقص ( الأهرام ) 

* الكاتب الصحفي علي السيد ( الأهرام ) 

* ⁠الاستاذ محمد هانى (روزاليوسف)

    خامسا: مسابقة افضل كاريكاتير ) 

* هانى شمس (مجلة اخر ساعة 

* خضر حسن ( مجلة صباح الخير)

سادسا: مسابقة افضل صورة صحفية 

* اسماعيل جمعة (الاهرام)

سابعا: مسابقة افضل تحقيق صحفى

* معاناة مرضى السرطان  مى هارون (مجلة اكتوبر)

* توقفوا عن اطعام حيوانات الشوارع  هاجر صلاح (الاهرام ) 

*  النصب على مواهب مصر ( محمود شوقى (مجلة الاهرام الرياضى)

ثامنا: مسابقة افضل تغطية صحفية

* مهمة فى قعر البحر علاء عبد الحسيب ( الاهرام التعاونى)

* جريمة هزت الرأى العام فى دلجا ( مهاب موريس المناهرى ( الجمهورية)

 تاسعا : جائزة العامل المثالي حظي بها صلاح أحمد الديب من مؤسسة روزاليوسف ..رئيس قسم ( البلاماج  ) الأوفست لكفاءته ومهنيته وإخلاصه ودماثة خلقه ومحبة زملائه 

عاشرا : جائزة الإداري المثالي حظي بها المحاسب محمود الديب من ماليات مؤسسة أخبار اليوم ، ومشهود له بالكفاءة والأمانة وحسن الخلق ..

الهيئة الوطنية للصحافة مسابقة التفوق الصحفي أسماء الفائزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطة مياه القناطر الخيرية ومركز خدمة العملاء ويشدد على الالتزام بمعايير جودة المياه

جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ تنظم مؤتمرا دوليا لصون الطبيعة والموارد الوراثية

جانب من الحملة

ضبط 30 وصلة مياه مخالفة في حملة مفاجئة بالعبور

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد