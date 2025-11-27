الوطنية للصحافة : دمج مجلة حريتي ملحقاً أسبوعياً مع جريدة الجمهورية

اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة، في اجتماعها الشهري مساء الخميس نتيجة مسابقة التفوق الصحفي في دورتها الأولي .. وجري إعلان أسماء الفائزين في أقسامها العشرة ..

وقررت الهيئة في جلستها بالإجماع دمج مجلة حريتي الأسبوعية الصادرة عن مؤسسة دار التحرير في صحيفة الجمهورية اليومية ، كملحق أسبوعي يصدر كل أحد .

وعلي صعيد جوائز التفوق

وبعد مداولات قرر المجلس

أولا : إطلاق اسم الكاتبة الكبيرة سناء البيسي علي هذه الدورة عرفانا بدورها الصحفي واحتفاء بتاريخها المهني ، وكانت ولا تزال واحدة من جواهر تاج الصحافة القومية .

ثانيا : استحداث جائزة خاصة بتغطية افتتاح المتحف الكبير التي تألقت فيها الصحف القومية يوميات وأسبوعيا وجرائد ومجلات ما كان محل إشادة واحتفاظ .

واستقر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحافة علي تخصيص جائزة تليق بالحدث ، وفازت بها صحف الأهرام ، والأخبار ، والجمهورية ، وصحيفة الأهرام أبدو ، والأهرام الويكلي قسمة بين الصحف المذكورة تثمينا لجهد الصحافة القومية في تغطية الحدث الكبير ..

* ثانيا : مسابقة افضل مطبوعة متطورة

* مجلة الاهرام الاقتصادى

* مجلة الأهرام العربي

* ⁠مجلة روزاليوسف

ثانيا: مسابقة افضل اخراج صحفى

* مجلة البيت (نصف الدنيا ).

* مجلة الديموقراطية

ثالثا: مسابقة افضل عمود صحفى

* دكتور أسامة الغزالي حرب ( الأهرام )

* الكاتب الصحفي جلال عارف ( أخبار اليوم )

* احمد عبد التواب (الاهرام)

رابعا: مسابقة افضل مقال :

* الكاتب الصحفي حلمي النمنم ( المصور )

* الدكتورة نيفين مسعد ( الاهرام )

* الدكتور سمير مرقص ( الأهرام )

* الكاتب الصحفي علي السيد ( الأهرام )

* ⁠الاستاذ محمد هانى (روزاليوسف)

خامسا: مسابقة افضل كاريكاتير )

* هانى شمس (مجلة اخر ساعة

* خضر حسن ( مجلة صباح الخير)

سادسا: مسابقة افضل صورة صحفية

* اسماعيل جمعة (الاهرام)

سابعا: مسابقة افضل تحقيق صحفى

* معاناة مرضى السرطان مى هارون (مجلة اكتوبر)

* توقفوا عن اطعام حيوانات الشوارع هاجر صلاح (الاهرام )

* النصب على مواهب مصر ( محمود شوقى (مجلة الاهرام الرياضى)

ثامنا: مسابقة افضل تغطية صحفية

* مهمة فى قعر البحر علاء عبد الحسيب ( الاهرام التعاونى)

* جريمة هزت الرأى العام فى دلجا ( مهاب موريس المناهرى ( الجمهورية)

تاسعا : جائزة العامل المثالي حظي بها صلاح أحمد الديب من مؤسسة روزاليوسف ..رئيس قسم ( البلاماج ) الأوفست لكفاءته ومهنيته وإخلاصه ودماثة خلقه ومحبة زملائه

عاشرا : جائزة الإداري المثالي حظي بها المحاسب محمود الديب من ماليات مؤسسة أخبار اليوم ، ومشهود له بالكفاءة والأمانة وحسن الخلق ..