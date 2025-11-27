قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

آية التيجي

يمثل انسداد الشرايين أحد أخطر المشاكل الصحية التي قد تُصيب الإنسان دون إنذار واضح، إذ يؤدي تضيّق الشرايين الناتج عن تراكم الدهون وتصلّبها إلى تقليل تدفّق الدم إلى القلب والدماغ والأطراف. 

وقد حذّرت تقارير طبية نشرت عبر موقع Mayo Clinic من مجموعة أعراض قد تكون إنذارًا مبكرًا لانسداد الشرايين، ما يجعل التعرف عليها خطوة ضرورية للوقاية من المضاعفات الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ـ ألم الصدر (الذبحة الصدرية):

إحساس بضغط أو ثقل في منتصف الصدر، قد يمتد الألم إلى الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك، ويزداد مع المجهود ويخفّ عند الراحة.

ـ ضيق التنفّس:

يحدث نتيجة عدم تدفّق الدم الكافي إلى عضلة القلب، ويظهر بوضوح عند بذل مجهود بسيط.

ـ الإرهاق الشديد غير المبرر:

 ومن أكثر للأعراض حدوثا لدى النساء، قد يكون مؤشرًا مبكرًا لنقص التروية القلبية.

ـ ألم الساقين أو تقلص العضلات عند المشي:

علامة واضحة على انسداد شرايين الأطراف، ويزول الألم عند التوقف عن المشي.

ـ برودة الأطراف أو تنميلها:

ضعف تدفّق الدم يؤدي لبرودة القدم أو اليد مقارنة بالجانب الآخر.

ـ الدوخة أو الإغماء: 

قد يكون سببه انسداد شرايين الرقبة التي تغذي الدماغ.

ـ ضعف الانتصاب لدى الرجال:

ووجدت أبحاث منشورة في PubMed تؤكد ارتباطه بانسداد شرايين الحوض.

ـ ألم مفاجئ وشديد في البطن:

يحدث عند انسداد الشرايين المغذية للأمعاء، ويُعد طارئًا طبيًا.

ـ عدم انتظام ضربات القلب:

نتيجة نقص التروية الدموية لعضلة القلب.

