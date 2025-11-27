علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

يمثل انسداد الشرايين أحد أخطر المشاكل الصحية التي قد تُصيب الإنسان دون إنذار واضح، إذ يؤدي تضيّق الشرايين الناتج عن تراكم الدهون وتصلّبها إلى تقليل تدفّق الدم إلى القلب والدماغ والأطراف.

أعراض انسداد الشرايين

وقد حذّرت تقارير طبية نشرت عبر موقع Mayo Clinic من مجموعة أعراض قد تكون إنذارًا مبكرًا لانسداد الشرايين، ما يجعل التعرف عليها خطوة ضرورية للوقاية من المضاعفات الخطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ـ ألم الصدر (الذبحة الصدرية):

إحساس بضغط أو ثقل في منتصف الصدر، قد يمتد الألم إلى الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك، ويزداد مع المجهود ويخفّ عند الراحة.

ـ ضيق التنفّس:

يحدث نتيجة عدم تدفّق الدم الكافي إلى عضلة القلب، ويظهر بوضوح عند بذل مجهود بسيط.

أعراض انسداد الشرايين

ـ الإرهاق الشديد غير المبرر:

ومن أكثر للأعراض حدوثا لدى النساء، قد يكون مؤشرًا مبكرًا لنقص التروية القلبية.

ـ ألم الساقين أو تقلص العضلات عند المشي:

علامة واضحة على انسداد شرايين الأطراف، ويزول الألم عند التوقف عن المشي.

أعراض انسداد الشرايين

ـ برودة الأطراف أو تنميلها:

ضعف تدفّق الدم يؤدي لبرودة القدم أو اليد مقارنة بالجانب الآخر.

ـ الدوخة أو الإغماء:

قد يكون سببه انسداد شرايين الرقبة التي تغذي الدماغ.

أعراض انسداد الشرايين

ـ ضعف الانتصاب لدى الرجال:

ووجدت أبحاث منشورة في PubMed تؤكد ارتباطه بانسداد شرايين الحوض.

ـ ألم مفاجئ وشديد في البطن:

يحدث عند انسداد الشرايين المغذية للأمعاء، ويُعد طارئًا طبيًا.

ـ عدم انتظام ضربات القلب:

نتيجة نقص التروية الدموية لعضلة القلب.