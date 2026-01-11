قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام
تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية لـ غزة.. شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية
فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة
كأس الرابطة | محمد شوقي يعلن تشكيل زد أمام الزمالك
تعديل خطاب ترامب يثير جدلاً واسعاً واستقالات رفيعة المستوى في هيئة الإذاعة البريطانية
من الحكومة إلى البرلمان.. 10 وزراء سابقون أعضاء بمجلس النواب 2026
السيرة الذاتية لسامح شكري وزير الخارجية السابق بعد تعيينه بمجلس النواب
سامح شكري والشيحي.. تعيين وزيرا الخارجية والتعليم العالي السابقين بمجلس النواب
9.8 مليار شيكل.. إسرائيل توقع عقد توسيع إمدادات ألمانيا من أنظمة آرو 3
أخبار البلد

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
رشا عوني

بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد ، ما زال موظفو القطاعين الحكومي والخاص يترقبون أقرب موعد إجازة رسمية مقبلة في يناير2026، خاصة مع بدء الإجازات الرسمية 2026 مع بداية العام والتي تحظى باهتمام واسع من الموظفين والطلاب .

إجازة 25 يناير2026

وخلال الأيام المقبلة، يحصل جميع موظفي الدولة على عطلة رسمية بمناسبة إجازة 25 يناير2026 ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة ، والتي من المقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 25 يناير وهي الإجازة الرسمية الثانية في شهر يناير الجاري . 

وتعد إجازة 25 يناير من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص ويحق لصاحب العمل تشغيل الموظفين عند الضرورة مقابل أجر مضاعف أو يوم راحة بديل، وفقًا لقانون العمل المصري.

للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026
اجازة 25 يناير2026


 

هل يتم ترحيل إجازة 25 يناير؟

تقع إجازة 25 يناير يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لتكون يوم الخميس بدلاً من الأحد كما تفعل الحكومة في الإجازات الرسمية حتي يستطيع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ، الحصول على عطلة نهاية الأسبوع يومين أو ثلاثة حسب مكان العمل.

3 أيام إجازة لموظفي الحكومة في ذكرى 25 يناير

لكن حالياً لم يُصدر أي قرار رسمي بـ ترحيل إجازة 25 يناير، فربما لا يتم ترحيلها خاصة وأنها تحل يوم الأحد، فيستطيع موظفي الحكومة الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد، وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تمنح موظفيها إجازة يوم السبت، لكن لم يتم حسم الأمر حالياً وينتظر الجميع قرار الحكومة رسمياً قبل أيام قليلة من إجازة 25 يناير.

القطاعات المستثناه من إجازة عيد الشرطة وذكرى 25 يناير.. اعرف إجازتك - موقع الحرية الإخباري
اجازة عيد الشرطة

جدول إجازات يناير2025

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

  • الجمعة 2 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 3 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • الجمعة 9 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.
  • الجمعة 16 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • السبت 17 يناير 2026 : عطلة أسبوعية
  • الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية
  • الأحد 25 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير 
  • الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية
  • السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية . 

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).

الاجازات الرسمية2026 اجازة 25 يناير2026 اجازة عيد الشرطة اجازات شهر يناير عطلة رسمية

