موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد ، ما زال موظفو القطاعين الحكومي والخاص يترقبون أقرب موعد إجازة رسمية مقبلة في يناير2026، خاصة مع بدء الإجازات الرسمية 2026 مع بداية العام والتي تحظى باهتمام واسع من الموظفين والطلاب .

إجازة 25 يناير2026

وخلال الأيام المقبلة، يحصل جميع موظفي الدولة على عطلة رسمية بمناسبة إجازة 25 يناير2026 ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة ، والتي من المقرر أن تكون يوم الأحد الموافق 25 يناير وهي الإجازة الرسمية الثانية في شهر يناير الجاري .

وتعد إجازة 25 يناير من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص ويحق لصاحب العمل تشغيل الموظفين عند الضرورة مقابل أجر مضاعف أو يوم راحة بديل، وفقًا لقانون العمل المصري.

هل يتم ترحيل إجازة 25 يناير؟

تقع إجازة 25 يناير يوم الأحد، ومن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لتكون يوم الخميس بدلاً من الأحد كما تفعل الحكومة في الإجازات الرسمية حتي يستطيع الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص ، الحصول على عطلة نهاية الأسبوع يومين أو ثلاثة حسب مكان العمل.

3 أيام إجازة لموظفي الحكومة في ذكرى 25 يناير

لكن حالياً لم يُصدر أي قرار رسمي بـ ترحيل إجازة 25 يناير، فربما لا يتم ترحيلها خاصة وأنها تحل يوم الأحد، فيستطيع موظفي الحكومة الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت والأحد، وكذلك بعض مؤسسات القطاع الخاص التي تمنح موظفيها إجازة يوم السبت، لكن لم يتم حسم الأمر حالياً وينتظر الجميع قرار الحكومة رسمياً قبل أيام قليلة من إجازة 25 يناير.

جدول إجازات يناير2025

يضم شهر يناير عددًا من العطلات الأسبوعية والرسمية على النحو التالي:

الجمعة 2 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 3 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الأربعاء 7 يناير 2026: إجازة عيد الميلاد المجيد.

الجمعة 9 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

السبت 10 يناير 2026: عطلة أسبوعية.

الجمعة 16 يناير 2026 : عطلة أسبوعية

السبت 17 يناير 2026 : عطلة أسبوعية

الجمعة 23 يناير 2026 : عطلة رسمية

السبت 24 يناير 2026 : عطلة رسمية

الأحد 25 يناير إجازة ذكرى ثورة يناير

الجمعة 30 يناير: عطلة أسبوعية

السبت 31 يناير : عطلة أسبوعية .

عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر 2026

وبحسب أجندة مجلس الوزراء، يبلغ عدد أيام الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، يحصل عليها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب طلاب المدارس والجامعات، باعتبارها إجازات مدفوعة الأجر، دون احتساب الإجازات الأسبوعية (الجمعة والسبت).