باسل عادل: مشاركتنا في البرلمان جاءت جهدًا شخصيًا بلا تنسيق مُسبق | فيديو
أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان إنشاء مجلس سلام في غزة الأسبوع المقبل
علا رامي: كرهت الزواج.. وعمري ما هفكر أدَخل راجل حياتي
السوبر الإسباني .. برشلونة يمطر شباك أتلتيك بيلباو برباعية نظيفة في شوط أول ناري
متحدث مطرانية بورسعيد: الكنيسة بيت مفتوح لكل مصري لتخدم الإنسان والإنسانية | شاهد
كل سنة ومصر طبية.. نهال طايل تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها
الأرصاد تصدر إنذارًا بحريًا بشأن سواحل ومدن البحر المتوسط | تفاصيل
أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 بـ 476 درهما
موتورولا تكشف عن أول هواتف سلسلة Signature فائقة الفخامة
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب منح نتنياهو الضوء الأخضر لشن هجوم في لبنان
هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ الحقيقة الكاملة وموعدها

عبد الفتاح تركي

هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر؟ يتزايد اهتمام المواطنين في مصر خلال هذه الأيام بالسؤال عن هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر، بالتزامن مع اقتراب حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، وترتبط بإحدى أعظم معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يجعلها من أكثر الموضوعات بحثا على منصات البحث المختلفة، خاصة مع رغبة الموظفين والطلاب في معرفة الموقف الرسمي من تعطيل العمل والدراسة.

وتأتي هذه التساؤلات بشكل متكرر كل عام، في ظل وجود مناسبات دينية عدة تُعد إجازات رسمية مدفوعة الأجر في مصر، مقابل مناسبات أخرى يتم إحياؤها دينيا دون أن يترتب عليها تعطيل المصالح الحكومية أو الخاصة، وهو ما يستدعي توضيحا دقيقا يستند إلى القرارات الرسمية المعتمدة.

الإسراء والمعراج

هل الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر

بشكل واضح وحاسم، فإن ليلة الإسراء والمعراج لا تُعد إجازة رسمية في مصر، ولا تندرج ضمن قائمة الإجازات الرسمية المعتمدة من مجلس الوزراء، سواء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاعين العام والخاص، كما لا تُمنح عطلة رسمية للمدارس أو الجامعات بهذه المناسبة.

وتعامل ليلة الإسراء والمعراج في مصر باعتبارها مناسبة دينية ذات طابع روحي وعبادي، يتم إحياؤها بالذكر والوعظ والبرامج الدينية، دون أن يصاحبها قرار رسمي بتعطيل العمل، وهو ما يجعلها يوم عمل طبيعي في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

قائمة الإجازات الدينية الرسمية في مصر

تقتصر الإجازات الدينية الرسمية في مصر على عدد محدد من المناسبات التي يصدر بشأنها قرار رسمي سنوي من مجلس الوزراء، وتشمل عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى المبارك، ورأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، إضافة إلى عيد الميلاد المجيد للمسيحيين.

ولا تشمل هذه القائمة ليلة الإسراء والمعراج، رغم مكانتها الدينية الكبيرة، وهو ما يفسر استمرار العمل في المصالح الحكومية والبنوك والمدارس في هذا اليوم دون تغيير في مواعيد العمل الرسمية.

ماذا رأى الرسول في الإسراء والمعراج

سبب عدم اعتبار الإسراء والمعراج إجازة رسمية

يرجع عدم اعتبار ليلة الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر إلى كونها من المناسبات التي لم يرد بشأنها نص قانوني أو قرار حكومي يقضي بتعطيل العمل، حيث تعتمد الدولة في تحديد الإجازات الرسمية على المناسبات التي يترتب عليها طقوس جماعية واسعة أو شعائر ممتدة زمنيا، مثل الأعياد، أو التي ترتبط ببداية عام هجري جديد.

كما أن المؤسسات الدينية تؤكد أن إحياء ليلة الإسراء والمعراج لا يرتبط بتعطيل الأعمال، بل يكون بالإكثار من الطاعات والذكر والدعاء، وهو ما يمكن أداؤه دون تعارض مع التزامات العمل اليومية.

قصة الإسراء والمعراج

كيف تُحيي مصر ليلة الإسراء والمعراج

تحيي وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية الرسمية في مصر ليلة الإسراء والمعراج من خلال تنظيم احتفالات دينية رسمية، وإقامة ندوات وخطب تتناول معاني الرحلة المباركة ودروسها الإيمانية، إضافة إلى تخصيص موضوعات خطبة الجمعة القريبة من المناسبة للحديث عن فضلها ومكانتها.

كما تبث القنوات التلفزيونية وإذاعات القرآن الكريم برامج خاصة بهذه المناسبة، يتم خلالها تسليط الضوء على معجزة الإسراء والمعراج، وفرض الصلاة، والدروس المستفادة منها في حياة المسلمين، دون أن يؤثر ذلك على سير العمل في القطاعات المختلفة.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وفقا للتقويم الهجري، توافق ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وتبدأ شرعا من مغرب يوم السادس والعشرين من رجب حتى فجر يوم السابع والعشرين، وهو ما يجعل إحياءها يتم غالبا في ساعات المساء والليل، دون الحاجة إلى تعطيل ساعات العمل الرسمية.

ولهذا السبب أيضا لا يتم اعتبارها إجازة رسمية، حيث يتمكن المسلمون من إحيائها بالعبادة بعد انتهاء يوم العمل، سواء بالصلاة أو الذكر أو الدعاء.

صيام الإسراء والمعراج

الفرق بين الإحياء الديني والإجازة الرسمية

يفرق كثير من المواطنين بين إحياء المناسبات الدينية وبين الإجازات الرسمية، فليست كل مناسبة دينية بالضرورة عطلة رسمية، حيث تعتمد الإجازات على قرارات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاحتفال بالمناسبات الكبرى.

وتعد ليلة الإسراء والمعراج من المناسبات التي يُستحب إحياؤها بالطاعات دون تخصيص عبادات محددة أو إلزامية، وهو ما يجعلها مناسبة روحية أكثر منها مناسبة تنظيمية تتطلب تعطيل العمل.

استمرار الجدل السنوي حول الإجازة

ورغم وضوح الموقف الرسمي، يتجدد الجدل كل عام حول ما إذا كانت ليلة الإسراء والمعراج إجازة رسمية في مصر، خاصة مع انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفع الجهات الرسمية والإعلامية إلى التأكيد المتكرر على أنها ليست عطلة رسمية، وأن أي قرار بتعطيل العمل يصدر فقط عبر بيان رسمي من مجلس الوزراء.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

وينصح المختصون المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد على المصادر الرسمية في معرفة مواعيد الإجازات، لتجنب أي التباس أو معلومات غير دقيقة.

ويمكن القول إن ليلة الإسراء والمعراج مناسبة دينية عظيمة لها مكانة خاصة في الإسلام، لكنها لا تُعد إجازة رسمية في مصر، ويستمر العمل خلالها بشكل طبيعي في جميع القطاعات، مع إحيائها دينيًا من خلال العبادة والذكر والبرامج الدينية، من دون تعطيل المصالح العامة.

