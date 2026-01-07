قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد
42 مليون عداد كهرباء قديم تحت المُراقبة .. هذا ما يحدث إذا تأخرت في الدفع
حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة
استكمال مُحاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى .. غدًا
وتيرة من الارتفاعات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر
متحدث الزراعة يكشف لصدى البلد خطة الوزارة للسيطرة على أزمة الكلاب الضالة
شهادة تكشف صفقة خطيرة .. روسيا عرضت فنزويلا مقابل أوكرانيا
بشير التابعي: الروح ومصطفى محمد يمنحان منتخب مصر التفوّق أمام كوت ديفوار
حكم من نسي سجدة في الصلاة ولم يتذكر إلا بعد التسليم .. عطية لاشين يوضح
مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا
عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج وتخصيصها ببعض العبادات .. المفتي يجيب

د. نظير عياد مفتي الجمهورية
د. نظير عياد مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

حسم مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد الجدل الدائر حول حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، موضحًا الرأي الشرعي في إحيائها بأنواع الطاعات المختلفة، وذلك ردًا على سؤال تلقاه بشأن مشروعية ما يقوم به بعض المسلمين في هذه الليلة من عبادات وأعمال صالحة.

وتضمن السؤال استفسارًا عن حكم الاجتماع في ليلة الإسراء والمعراج على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، والاستماع إلى دروس العلم التي تتناول حادثة الإسراء والمعراج، ثم المديح النبوي والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وختام ذلك بالدعاء وقراءة الفاتحة، مع التساؤل كذلك عن حكم إقامة وليمة احتفالًا بهذه الذكرى.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الراجح عند جمهور من العلماء أن ليلة الإسراء والمعراج توافق ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، وهو القول الذي حكاه عدد كبير من الأئمة، واختاره جماعة من المحققين، وجرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا. 

واستشهد في ذلك بما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» عند حديثه عن الليالي التي يتأكد استحباب إحيائها، حيث أشار إلى ليلة السابع والعشرين من رجب باعتبارها ليلة المعراج.

كما نقل ما ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه «الوفا بتعريف فضائل المصطفى»، حيث رجح وقوع الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من رجب، وهو ما جزم به كذلك الحافظ سراج الدين البلقيني، والإمام النووي الشافعي، ونقله عدد من العلماء مؤكدين أن عمل الناس في سائر الأمصار والأعصار استقر على هذا القول، ومنهم العلامة السفاريني الحنبلي في كتابه «لوامع الأنوار البهية».

وفيما يتعلق بحكم الاحتفال بهذه الليلة، بيّن مفتي الجمهورية أن الأمر ينقسم إلى جانبين:

 الأول هو ما يفعله المجتمعون من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن الكريم والاستماع إلى العلم، وهو ما يندرج تحت مسمى «مجالس الذكر»، وقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على مشروعيتها واستحبابها. 

واستشهد بآيات قرآنية تحث على ذكر الله، وأحاديث نبوية صحيحة تبين فضل مجالس الذكر وما يترتب عليها من نزول الرحمة والسكينة وحفوف الملائكة وذكر الله لأهلها.

أما الجانب الثاني، فهو تخصيص ليلة الإسراء والمعراج بالاجتماع على الذكر والدعاء شكرًا لله تعالى على ما أنعم به على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، مؤكدًا أن هذا التخصيص ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الأمة. 

وذكر في هذا السياق قول الله تعالى:﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعظيمه للأيام المباركة بإيقاع الطاعات فيها، كما في حديث صيام يوم الاثنين.

وأكد مفتي الجمهورية أن عمل الأمة قد استقر سلفًا وخلفًا على إحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج بالطاعات والأعمال الصالحات، وبناءً على ذلك فإن الاحتفال بهذه الذكرى من خلال قراءة القرآن الكريم، والاستماع إلى دروس العلم، والمديح النبوي، والذكر، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع ومستحب شرعًا، كما أن إقامة الوليمة في هذه المناسبة من المندوبات التي يثاب المسلم على فعلها.

الإسراء والمعراج مفتي الجمهورية نظير عياد ليلة 27 رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

دينا علاء

جوزها ضربها بالرصاص | مفاجأة صادمة في مقتل بطلة الجودو بالإسكندرية

البنك الاهلي المصري

إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل

مصاب واحد.. مدير الأمن ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان موقع حريق مطعم شهير في ليلة عيد الميلاد

حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

بالصور

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

هل تنميل اليدين والقدمين علامة خطر؟ .. في هذه الحالة يكون إنذارًا صحيًا

متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟
متى يكون تنميل اليدين والقدمين أمرًا مقلقا ومتى يكون طبيعيا؟

لفائف البطاطس بالدجاج والخضار .. وصفة مقرمشة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والخضار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد