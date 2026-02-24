الرئيس الكرواتي ينتقد زيارة وزير دفاع بلاده لإسرائيل ويدعو لوقف التعاون العسكري

أعرب الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش عن استنكاره لزيارة وزير دفاع بلاده إيفان أنوشيتش إلى إسرائيل، داعيًا الحكومة الكرواتية إلى إنهاء أي تعاون دفاعي مستقبلي مع تل أبيب.

وفي تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، شدد ميلانوفيتش، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الكرواتية، على أنه لن يسمح بأي شراكات عسكرية بين الجيش الكرواتي والكيان الإسرائيلي، مطالبًا الحكومة بوقف جميع صفقات التسليح الحالية والمخطط لها.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الكرواتي خلال زيارته الرسمية إلى تل أبيب، أنه بحث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي وبناء علاقات أقوى بين البلدين، وفقًا لتصريحاته المنشورة على منصة شركة "إكس".

ويأتي هذا التوتر السياسي على خلفية مواقف سابقة للرئيس ميلانوفيتش، الذي دعا حكومة بلاده للاعتراف بفلسطين، واصفًا إسرائيل بأنها "نظام قاتل"، فيما حذر من استمرار العنف طالما يوجد دعم دولي له.