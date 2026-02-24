قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصوير مقاطع فيديو لراغبى التمثيل.. القبص على مالك مكتب كاستينج بالجيزة
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة في غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين بخان يونس

غرق عدد من خيام النازحين
غرق عدد من خيام النازحين
محمد على

غرق عدد من خيام النازحين بفعل مياه الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكره إعلام فلسطيني.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، الثلاثاء، من إنقاذ عشرات العائلات النازحة بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة خيامهم.

وأوضح الدفاع المدني أن كثافة الهطولات المطرية أدت إلى غرق مساحات واسعة تعج بخيام النازحين، مما استدعى تدخلا فوريا لإجلاء الأطفال والنساء وكبار السن الذين فقدوا مأواهم البسيط نتيجة سوء الأحوال الجوية وتهالك البنية التحتية في مخيمات النزوح.

وبالتزامن مع هذه الأزمة الإنسانية، حذر مدير الإغاثة الطبية في غزة، بسام زقوت،عبر وسائل إعلام فلسطينية من تفاقم غير مسبوق للأوضاع الصحية، مؤكدا أن المنظومة الصحية باتت مهددة بالانهيار التام جراء الحصار المشدد ونقص الأدوية والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للأجهزة الحيوية.

وأشار زقوت إلى أن تكدس النازحين وانتشار الفقر ساهما في تفشي الأمراض المعدية، مما شكل ضغطا هائلا على المرافق الطبية المتهالكة أصلا.

وكشفت التقارير الطبية عن أرقام صادمة؛ حيث يحتاج 50% من مرضى السرطان للسفر الفوري لتلقي العلاج، فيما يعاني 70% من أصحاب الأمراض المزمنة من نقص حاد في عقاقيرهم الأساسية.

وأضاف المسؤول الفلسطيني أن تدمير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب نقص التطعيمات وأزمة المياه والغذاء، يخلق بيئة خصبة لانتشار الأوبئة الفتاكة بين سكان القطاع.

وفي ختام تصريحاته، دق زقوت ناقوس الخطر بشأن توقف المستشفيات عن العمل في أية لحظة نتيجة نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية.

وناشد المجتمع الدولي ضرورة التحرك العاجل والضغط لفتح ممرات إنسانية آمنة تضمن إدخال الإمدادات الطبية والغذائية والوقود، لتجنب وقوع كارثة بشرية كبرى قد تعصف بما تبقى من سبل الحياة داخل قطاع غزة.

مدفعية إسرائيلية

يأتي ذلك فيما استهدفت مدفعية إسرائيلية حي التفاح شرقي مدينة غزة، صباح اليوم، وإطلاق آليات إسرائيلية النار باتجاه مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم، علاوة على قصف مدفعي على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الليلة الماضية.

خيام النازحين مدفعية إسرائيلية غزة حي التفاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

غزوة بدر الكبرى امتحان لصبر المسلمين وثباتهم وليست مجرد مواجهة عسكرية

مرشد سياحي

نقيب المرشدين السياحيين يوضح موقف النقابة من رسم مرشد على هرم أثري بسقارة

الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

بالصور

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد