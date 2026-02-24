قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سوريا.. مقـ.تل أحد أفراد قوى الأمن الداخلي باشتباكات مع مليشيا سرايا الجواد

سوريا
محمود نوفل

أفادت قناة الإخبارية السورية بمقتل أحد أفراد قوى الأمن الداخلي بسوريا في اشتباكات مع مليشيا سرايا الجواد قرب مدينة جبلة بريف اللاذقية.

وقالت الإخبارية السورية إن العملية الأمنية بريف اللاذقية أسفرت عن تحييد أحد قادة مليشيا سرايا الجواد واثنين من متزعميها.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي وعدد من فلول نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة “ذا ناشيونال ”، فإن الجهات الأمنية السورية تواصل عملياتها لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق البادية السورية، ولاسيما في ريف دير الزور، حيث تعمل على تفكيك مخابئ ومستودعات أسلحة كان التنظيم يستخدمها سابقاً لتخزين العتاد والأموال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها نقلا عن مصادر إلى أن المواقع التي كانت تشكل نقاط ارتكاز للتنظيم في المناطق الصحراوية النائية، ولاسيما في محيط منطقة تبني غرب دير الزور باتت مؤمنة بالكامل، بعد تنفيذ عمليات تمشيط ودوريات مستمرة من الأجهزة الأمنية السورية لضمان عدم إعادة استخدامها من أي مجموعات إرهابية.

ولفت التقرير إلى أن المرحلة الماضية شهدت تعزيزاً في التنسيق الأمني بين سوريا والولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي ضد داعش، حيث تم تنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت شبكات التنظيم ومستودعات أسلحته، وأسفرت عن تحييد عدد من قياداته البارزة وإحباط مخططات إرهابية، إضافة إلى قيام القوات السورية بتنفيذ عشرات المداهمات استناداً إلى معلومات دقيقة، ما أسهم في تضييق الخناق على الخلايا النائمة.

كما اعتبرت الصحيفة أن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في البادية السورية، يندرج ضمن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وإعادة ترتيب للمهام الميدانية وتفويض سوريا في إدارة الملف الأمني على أراضيها وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي، محذرة بالوقت نفسه من تسلل عناصر التنظيم من البادية إلى المدن للعمل كخلايا نائمة.

ووفق الصحيفة فإن مواصلة تحييد قيادات “داعش” وتفكيك بنيته اللوجستية تمثل عاملاً حاسماً في منع عودته مجدداً، مؤكدة أن نجاح الأجهزة الأمنية السورية في هذا الملف يشكل اختباراً مهماً في مرحلة تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف المناطق.

سوريا الأمن الداخلى السوري ميليشيا سرايا الجواد اللاذقية داعش

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مرسيدس Little G 2027
فوط السيارة المايكروفايبر
