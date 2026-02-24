سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن الداخلي وعدد من فلول النظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة “ذا ناشيونال ” ؛ فإن الجهات الأمنية السورية تواصل عملياتها لملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق البادية السورية، ولاسيما في ريف دير الزور، حيث تعمل على تفكيك مخابئ ومستودعات أسلحة كان التنظيم يستخدمها سابقاً لتخزين العتاد والأموال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها نقلا عن مصادر إلى أن المواقع التي كانت تشكل نقاط ارتكاز للتنظيم في المناطق الصحراوية النائية، ولاسيما في محيط منطقة تبني غرب دير الزور باتت مؤمنة بالكامل، بعد تنفيذ عمليات تمشيط ودوريات مستمرة من الأجهزة الأمنية السورية لضمان عدم إعادة استخدامها من أي مجموعات إرهابية.

ولفت التقرير إلى أن المرحلة الماضية شهدت تعزيزاً في التنسيق الأمني بين سوريا والولايات المتحدة ضمن التحالف الدولي ضد داعش، حيث تم تنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت شبكات التنظيم ومستودعات أسلحته، وأسفرت عن تحييد عدد من قياداته البارزة وإحباط مخططات إرهابية، إضافة إلى قيام القوات السورية بتنفيذ عشرات المداهمات استناداً إلى معلومات دقيقة، ما أسهم في تضييق الخناق على الخلايا النائمة.

كما اعتبرت الصحيفة أن انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في البادية السورية، يندرج ضمن استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب وإعادة ترتيب للمهام الميدانية وتفويض سوريا في إدارة الملف الأمني على أراضيها وملاحقة فلول التنظيم الإرهابي، محذرة بالوقت نفسه من تسلل عناصر التنظيم من البادية إلى المدن للعمل كخلايا نائمة.

ووفق الصحيفة فإن مواصلة تحييد قيادات “داعش” وتفكيك بنيته اللوجستية تمثل عاملاً حاسماً في منع عودته مجدداً، مؤكدة أن نجاح الأجهزة الأمنية السورية في هذا الملف يشكل اختباراً مهماً في مرحلة تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن في مختلف المناطق.