الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
موعد مباراة الأهلي مع زد في الدوري الممتاز بعد فوزه على سموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الأحمر ضغطه في سباق الصدارة.

هدف يحسم المواجهة

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر مروان عثمان، الذي نجح في ترجمة إحدى الفرص إلى هدف منح فريقه ثلاث نقاط غالية، في مباراة اتسمت بالندية والتوازن خلال فترات طويلة، قبل أن تحسمها خبرة لاعبي الأهلي وفاعليتهم أمام المرمى.

توروب يقود الأحمر بثبات

ويواصل المدير الفني الدنماركي ييس توروب قيادة الأهلي بخطى ثابتة نحو المنافسة على القمة، بعدما عزز الفريق رصيده بانتصار جديد يؤكد رغبة قوية في عدم التفريط في أي نقطة خلال المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة.

الأهلي يستعد لمواجهة زد

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع فريق زد، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، يوم السبت 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد حضوره القوي في سباق اللقب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين فرق المقدمة، حيث باتت كل نقطة تمثل خطوة جديدة نحو منصة التتويج.

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

لميس الحديدي ومنال سلامة

أكلة في رمضان

صورة ارشيفية

بسمة أحمد

زينة وشقيقها

وزير الري

قافلة المساعدات الإنسانية الـ145 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محمد نجاتي

ايمان الزيدي

محمد عبد المنصف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

نجاة عبد الرحمن

منى أحمد

ياسر إبراهيم عبيدو

د. محمد بشاري

