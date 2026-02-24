موعد مباراة الأهلي مع زد في الدوري الممتاز بعد فوزه على سموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ليواصل الأحمر ضغطه في سباق الصدارة.

هدف يحسم المواجهة

جاء هدف اللقاء الوحيد عبر مروان عثمان، الذي نجح في ترجمة إحدى الفرص إلى هدف منح فريقه ثلاث نقاط غالية، في مباراة اتسمت بالندية والتوازن خلال فترات طويلة، قبل أن تحسمها خبرة لاعبي الأهلي وفاعليتهم أمام المرمى.

توروب يقود الأحمر بثبات

ويواصل المدير الفني الدنماركي ييس توروب قيادة الأهلي بخطى ثابتة نحو المنافسة على القمة، بعدما عزز الفريق رصيده بانتصار جديد يؤكد رغبة قوية في عدم التفريط في أي نقطة خلال المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة.

الأهلي يستعد لمواجهة زد

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة المقبلة مع فريق زد، في مباراة تنطلق في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية، يوم السبت 28 فبراير الجاري، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويسعى الأحمر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتأكيد حضوره القوي في سباق اللقب، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين فرق المقدمة، حيث باتت كل نقطة تمثل خطوة جديدة نحو منصة التتويج.