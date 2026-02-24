وسع يا جدع.. مهيب عبد الهادي يحتفل بصدارة الأهلي للدوري

احتفل الإعلامي مهيب عبد الهادي بتصدر الاهلي لقمة الدوري الممتاز.

وكتب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي اكس :" الأهلي علي القمة أخيرا. وانتو عارفين اما بيركب الدوري. مبينزلش. وسع يا جدع ".



وحقق الأهلي فوزا ثمينا على حساب مضيفه سموحة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري الممتاز.

الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا

يتصدر الأهلي المصري جدول ترتيب الدوري الممتاز بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة من 17 مباراة.

ويأتي في المركز الثاني فريق سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة من 17 جولة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر.