زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يدعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا.

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، نداءً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحثّه فيه على أن يبقى إلى جانب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في كلمة ألقاها في القصر الرئاسي بالعاصمة الأوكرانية كييف، عشية الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية على أوكرانيا، إن "الولايات المتحدة أكبر وأهم من أن تنسحب من الصراع".

وأعرب عن أمله في أن يدعم ترامب، خلال خطابه عن حالة الاتحاد، الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أوكرانيا في نضالها ضد روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي لـ"سي إن إن": "عليهم أن يبقوا مع... دولة ديمقراطية تحارب شخصًا واحدًا. لأن هذا الشخص هو الحرب، بوتين هو الحرب، الأمر كله يدور حول نفسه، الأمر كله يدور حول شخص واحد، والبلاد، كل بلاده، في السجن".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون حقًا إيقاف بوتين، فإن أمريكا قوية جدًا".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن ترامب "يمارس ضغطًا كافيًا على بوتين"، أجاب زيلينسكي: "لا".