الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية يطلقان برامج تدريبية للكوادر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمناقشة موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.



أوضح "جمبلاط" أن اللقاء جاء بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى الموضوعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي وغيرها من المجالات، بما يساهم في دعم جهود التنمية المستدامة بالدولة ويعزز التعاون المشترك مع الجانب العربي والدولي في هذه المجالات، لافتًا إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل فى إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات، وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب يضم منشآت تعليمية رائدة في مجال التعليم الفني، ويتبع الوزارة كذلك مركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أن كل هذه الجهات التابعة تضم كوادر على أعلى مستوى من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين لا يألون جهدًا لتظل الوزارة رائدة الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي انفتاح الوزارة على التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة، لتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات والخبرات الوطنية وتبادل المعرفة والاستثمار في العنصر البشري وتحويل المشروعات البحثية إلى مخرجات ونماذج تطبيقية يمكن الاستفادة منها في المجالات الصناعية المختلفة، معربًا عن حرص الوزارة على إقامة شراكة إستراتيجية مثمرة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتي تعد صرحًا رائدًا في مجال التعليم والبحث العلمي.



وأشار الوزير إلى توافق الجانبين على أهمية التعاون المشترك لتأهيل وتدريب العاملين في مجالات التسويق والمبيعات و الإعلام والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية ، بما يعزز الكفاءة و الابتكار في العمليات الصناعية المتقدمة، مؤكداً على أهمية التكامل بين الوزارة والأكاديمية لتدريب الكوادر الشابة المؤهلة للعمل بشتى المجالات، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بما يساهم في تنمية خبراتهم وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف لدعم قدرتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاعات المختلفة، مع التركيز على مفاهيم الأمن القومي والانفتاح على مختلف الرؤى والآراء، مختصا في ذلك مجال الإعلام ، خاصةً في ضوء الدور الحيوي الذي يضطلع به الإعلام في تشكيل وعي المواطنين، وإبراز الإنجازات والنجاحات المتحققة بمختلف المجالات والتصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الجديدة.



وفي ذات السياق، توافق الجانبين على ضرورة الاستفادة من مشروعات الطلبة الخريجين بما يساهم في نشر ثقافة الابتكار ووضع حلول للتحديات التي تواجه الصناعة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة.



من جانبه، توجّه رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتهنئة إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي لتوليه الحقيبة الوزارية، معربًا عن تطلع الأكاديمية إلى فتح آفاق للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية متميزة، وأشار "عبد الغفار" إلى إمكانية تعاون الطرفين فى عدد من المجالات مثل (تنظيم برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات الكوادر البشرية بالجهات التابعة للجانبين، العمل على تطوير عمليات التصنيع والوصول إلى أفضل الممارسات الهندسية، التعاون المشترك فى مجال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها من المشروعات الحيوية).