شهيدان في قصف للاحتلال شمال قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بسقوط شهيدين جراء قصف شنه الاحتلال على مواطنين في منطقة تل الذهب ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم عددا من مدن وبلدات الضفة الغربية لتنفيذ عمليات هدم ومداهمة واسعة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال كثفت اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية، مشيرة إلى اقتحام واسع في نابلس لتأمين دخول مستوطنين إلى قبر يوسف، إضافة إلى مداهمات في سلواد وترمسعيا دون تسجيل إصابات أو اعتقالات.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن عمليات الهدم تواصلت في بيت لقيا، حيث جرى هدم ثلاثة منازل ومنشأة زراعية، إلى جانب اقتحامات متكررة في شقبا ويعبد والخليل، لافتة إلى أن بلدة يعبد شهدت اقتحامًا جديدًا لليوم الثاني على التوالي مع تنفيذ تحقيقات ميدانية.

وأوضحت السلامين أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم، إذ أعلن الأونروا نزوح أكثر من 42 ألف فلسطيني من مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.