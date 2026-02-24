قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاجأة.. صادرات النفط الروسية أعلى من مستوياتها قبل الحرب مع أوكرانيا

صادرات النفط الروسية إلى أوكرانيا أعلى من مستويات ما قبل الحرب
صادرات النفط الروسية إلى أوكرانيا أعلى من مستويات ما قبل الحرب
أ ش أ

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث فنلندي نُشر اليوم /الثلاثاء/ أن روسيا تصدر كميات من النفط الخام تفوق ما كانت تصدره قبل الحرب مع أوكرانيا عام 2022 على الرغم من انخفاضها العام الماضي.

ولا يزال حجم صادرات النفط الخام الروسية أعلى بنسبة 6% من مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من العقوبات الغربية بحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

ومع ذلك، انخفضت عائدات النفط الروسية إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.

 وانخفضت هذه الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي (إلى 85.5 مليار يورو)، بينما تراجعت الكميات بنسبة 6%، لتستقر عند 215 مليون طن، خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت 24 فبراير. وقد تم تصدير 93% من النفط الخام الروسي إلى الصين والهند وتركيا.

وصرح إسحاق ليفي، المحلل في مركز أبحاث الطاقة المتجددة (CREA) والمشارك في إعداد التقرير "شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في الإيرادات الناتجة عن صادرات الوقود الأحفوري الروسي نتيجةً للإجراءات الجديدة وتشديد العقوبات" حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ومع ذلك، "لا تزال هناك ثغرات كبيرة ومجالات لم تعالجها الدول التي فرضت العقوبات"، مما يسمح ببقاء الكميات المتداولة مرتفعة.

ودعا مركز الأبحاث المجر وسلوفاكيا إلى وقف وارداتهما من النفط الروسي.

ويشير التقرير إلى أن هاتين الدولتين، المعفيتين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي، قد زادتا هذه الواردات بنسبة 11% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

مركز أبحاث فنلندي روسيا تصدر كميات من النفط الخام قبل الحرب مع أوكرانيا النفط الخام الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الأهلي

إلغاء المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي ييس توروب عقب مباراة سموحة.. اعرف السبب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ترشيحاتنا

اسهم

مؤشرات وول ستريت تتراجع مع تصاعد القلق من الذكاء الاصطناعي

ذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

أسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبايل

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027
مرسيدس Little G 2027

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر
فوط السيارة المايكروفايبر

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد