مفاجأة.. صادرات النفط الروسية أعلى من مستوياتها قبل الحرب مع أوكرانيا

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث فنلندي نُشر اليوم /الثلاثاء/ أن روسيا تصدر كميات من النفط الخام تفوق ما كانت تصدره قبل الحرب مع أوكرانيا عام 2022 على الرغم من انخفاضها العام الماضي.

ولا يزال حجم صادرات النفط الخام الروسية أعلى بنسبة 6% من مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من العقوبات الغربية بحسب مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

ومع ذلك، انخفضت عائدات النفط الروسية إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب.

وانخفضت هذه الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي (إلى 85.5 مليار يورو)، بينما تراجعت الكميات بنسبة 6%، لتستقر عند 215 مليون طن، خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت 24 فبراير. وقد تم تصدير 93% من النفط الخام الروسي إلى الصين والهند وتركيا.

وصرح إسحاق ليفي، المحلل في مركز أبحاث الطاقة المتجددة (CREA) والمشارك في إعداد التقرير "شهدنا انخفاضًا ملحوظًا في الإيرادات الناتجة عن صادرات الوقود الأحفوري الروسي نتيجةً للإجراءات الجديدة وتشديد العقوبات" حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ومع ذلك، "لا تزال هناك ثغرات كبيرة ومجالات لم تعالجها الدول التي فرضت العقوبات"، مما يسمح ببقاء الكميات المتداولة مرتفعة.

ودعا مركز الأبحاث المجر وسلوفاكيا إلى وقف وارداتهما من النفط الروسي.

ويشير التقرير إلى أن هاتين الدولتين، المعفيتين من عقوبات الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي، قد زادتا هذه الواردات بنسبة 11% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.