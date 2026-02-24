محافظ قنا: رفع 227 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمركزي قنا وأبوتشت

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تضافر الجهود في ملف النظافة العامة، مع أهمية تفعيل دور الرقابة والمتابعة الميدانية لرصد أي تراكمات للمخلفات، والتعامل الفوري معها بالرفع والنقل للمدافن الصحية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حيال كل من يقوم بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني الدائم لمتابعة انتظام منظومة النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، من رفع 192 طن مخلفات ضمن خطة مكثفة تستهدف رفع التراكمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا، بضرورة تكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء الخدمي.

وأكد أنور، أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ قنا بزيادة معدلات النظافة وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مع المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بجميع الأحياء والقرى.

وفي مركز أبوتشت تمكنت حملات النظافة المكثفة بالقرى تحت إشراف سيد تمساح، رئيس المركز، من تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد بعدد من المداخل والطرق، ورفع نحو 35 طن مخلفات متنوعة بعدد من القرى من بينها سمهود، وبخانس والقارة وأبوشوشة، إلى جانب نظافة طريق مصر أسوان الزراعي وعدد من الطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية والمظهر اللائق.

وأوضح تمساح، بأن الحملات استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومنع تراكم المخلفات على الطرق الرئيسية والفرعية، مؤكدا استمرار التنسيق مع رؤساء القرى لمتابعة الأعمال بشكل يومي.



