قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا: رفع 227 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بمركزي قنا وأبوتشت

حملات النظافة بقنا
حملات النظافة بقنا
يوسف رجب

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة تضافر الجهود في ملف النظافة العامة، مع أهمية تفعيل دور الرقابة والمتابعة الميدانية لرصد أي تراكمات للمخلفات، والتعامل الفوري معها بالرفع والنقل للمدافن الصحية.

ووجه محافظ قنا، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حيال كل من يقوم بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني الدائم لمتابعة انتظام منظومة النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.

وفي السياق ذاته، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية، من رفع 192 طن مخلفات ضمن خطة مكثفة تستهدف رفع التراكمات وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا، بضرورة تكثيف الجهود والارتقاء بمستوى الأداء الخدمي.

وأكد أنور، أن هناك توجيهات مباشرة من محافظ قنا بزيادة معدلات النظافة وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مع المتابعة الميدانية لأعمال النظافة بجميع الأحياء والقرى.

وفي مركز أبوتشت تمكنت حملات النظافة المكثفة بالقرى تحت إشراف سيد تمساح، رئيس المركز، من تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد بعدد من المداخل والطرق، ورفع نحو 35 طن مخلفات متنوعة بعدد من القرى من بينها سمهود، وبخانس والقارة وأبوشوشة، إلى جانب نظافة طريق مصر أسوان الزراعي وعدد من الطرق الحيوية لتحقيق السيولة المرورية والمظهر اللائق.

وأوضح تمساح، بأن الحملات استهدفت رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومنع تراكم المخلفات على الطرق الرئيسية والفرعية، مؤكدا استمرار التنسيق مع رؤساء القرى لمتابعة الأعمال بشكل يومي.


قنا النظافة العامة منظومة النظافة مركز أبوتشت أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

التعليم العالي

خالد فودة رئيسا.. انعقاد الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة السادات الأهلية

وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية

وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة

نفقة الدولة

لعدم التأخير.. الأوراق المطلوبة لمرضى الأورام لقرار علاج على نفقة الدولة

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد