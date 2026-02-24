نائب محافظ قنا يشدد على رفع معدلات الإنجاز بالمنصة الوطنية لتقنين الأراضي

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية داخل الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل، والاطلاع على مستجدات المنظومة الرقمية الخاصة بحصر وتقنين أراضي الدولة، والوقوف على آليات التطوير الإداري والفني بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد عبدالحميد، مدير إدارة أملاك قنا، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد الأراضي، وعبد الرحيم يوسف، مستشار المحافظ للمعلومات، إلى جانب عدد من مهندسي الإدارة.

واستهل جولته، بتفقد أقسام إدارة أملاك قنا، حيث تابع المنصة الوطنية لتقنين الأراضي ومراجعة منظومة حصر أملاك الدولة، والوقوف على أهم المعوقات الفنية والإجرائية، وسبل الاستفادة المثلى من البيانات المتاحة لخدمة المواطنين وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومة.

كما تابع نائب محافظ قنا، آلية تعظيم الاستفادة من المنظومة الجديدة وربطها بالنظم الحالية، بما يسهم في دعم متخذ القرار بالمعلومات الدقيقة والمحدثة، والاطلاع على آخر الإحصائيات الخاصة بطلبات التقنين ونسب الإنجاز ومعدلات الفحص والمعاينة، موجها بضرورة وضع حلول عملية للتغلب على أية تحديات تعوق سرعة الأداء.

وشدد عمر، على ضرورة الإسراع والإنجاز في معدلات التقنين مع الالتزام بالشفافية والدقة في فحص الطلبات، مؤكدا أن ملف أملاك الدولة يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة والتنفيذية بالمحافظة، لما له من دور محوري في الحفاظ على حقوق الدولة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بشكل دوري، والعمل على إزالة أية معوقات تعترض إجراءات التقنين واسترداد حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة بما يحقق الصالح العام ويدعم خطط التنمية الشاملة.