تنكر فى ملابس نساء.. المؤبد لموظف سرق خزينة شركته فى قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة موظف بشركة خاصة بالسجن المؤبد بتهمة سرقة مبلغ مالي من مقر عمله بالشركة التى يعمل بها فى نطاق مدينة قوص جنوب قنا.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2023 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالى من خزينة شركة خاصة تقع بنطاق مدينة قوص.

بالانتقال والفحص وتكثيف التحريات، واستجواب عدد من العاملين بالشركة، تبين أن وراء جريمة السرقة أحد العاملين بالشركة.

وكشفت التحقيقات، بأن موظف بالشركة تنكر في ملابس نسائية حتى لا ينكشف أمره، وتمكن من سرق مبلغ مالي من الخزينة.

وعقب تحديد هوية المتهم، تم تقنين الإجراءات القانونية وجرى ضبط المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التى قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.