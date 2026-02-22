وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام تقدم الرعاية لـ322 مريضًا وتنفذ 3148 جلسة خلال شهر

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى حققت معدلات أداء مرتفعة خلال شهر يناير 2026، بما يعكس حجم العمل الكبير والجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية لخدمة المرضى على مدار الساعة، فى إطار جهود الدولة المستمرة لدعم مرضى الفشل الكلوى وتوفير خدمة علاجية منتظمة وآمنة.



وأوضح محمد الديب، بأن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي الذين تم تقديم الخدمة لهم بلغ 322 مريضًا، من بينهم 28 حالة احتاجت إلى متابعة دقيقة ورعاية طبية مكثفة، حيث تم التعامل مع جميع الحالات وفق أحدث بروتوكولات العلاج، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن عدد المرضى الإيجابي بلغ 20 حالة، بواقع 13 حالة على نفقة الدولة، و6 حالات تأمين صحي، وحالة واحدة تعاقد، فيما بلغ عدد الحالات السلبية 297 حالة، تضمنت 284 حالة على نفقة الدولة، و86 حالة تأمين صحي، و9 حالات ضمن منظومة التكافل، دون وجود حالات تعاقد.

وأضاف الديب، بأن إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي التي تم تنفيذها خلال شهر يناير وصل إلى 3148 جلسة علاجية، وهو رقم يعكس حجم الضغط الكبير على الوحدة، والقدرة التشغيلية المرتفعة، والالتزام الكامل من الأطقم الطبية والتمريضية والفنية لضمان انتظام الجلسات وعدم تأثر المرضى بأي تأخير أو توقف.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، بأن إدارة المستشفى تضع مرضى الفشل الكلوي على رأس أولوياتها، من خلال توفير المستلزمات الطبية بشكل مستمر، ودعم الكوادر الطبية، والمتابعة اليومية لمستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة علاجية مستقرة وآمنة، وتحسين جودة الحياة لمرضى الغسيل الكلوي من أبناء محافظة قنا.