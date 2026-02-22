قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى قنا العام تقدم الرعاية لـ322 مريضًا وتنفذ 3148 جلسة خلال شهر

وحدة غسيل مستشفى قنا العام
وحدة غسيل مستشفى قنا العام
يوسف رجب

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، إن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى حققت معدلات أداء مرتفعة خلال شهر يناير 2026، بما يعكس حجم العمل الكبير والجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية لخدمة المرضى على مدار الساعة، فى إطار جهود الدولة المستمرة لدعم مرضى الفشل الكلوى وتوفير خدمة علاجية منتظمة وآمنة.
 

وأوضح محمد الديب، بأن إجمالي عدد مرضى الغسيل الكلوي الذين تم تقديم الخدمة لهم بلغ 322 مريضًا، من بينهم 28 حالة احتاجت إلى متابعة دقيقة ورعاية طبية مكثفة، حيث تم التعامل مع جميع الحالات وفق أحدث بروتوكولات العلاج، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى.

وأشار مدير مستشفى قنا العام، إلى أن عدد المرضى الإيجابي بلغ 20 حالة، بواقع 13 حالة على نفقة الدولة، و6 حالات تأمين صحي، وحالة واحدة تعاقد، فيما بلغ عدد الحالات السلبية 297 حالة، تضمنت 284 حالة على نفقة الدولة، و86 حالة تأمين صحي، و9 حالات ضمن منظومة التكافل، دون وجود حالات تعاقد.

وأضاف الديب، بأن إجمالي عدد جلسات الغسيل الكلوي التي تم تنفيذها خلال شهر يناير وصل إلى 3148 جلسة علاجية، وهو رقم يعكس حجم الضغط الكبير على الوحدة، والقدرة التشغيلية المرتفعة، والالتزام الكامل من الأطقم الطبية والتمريضية والفنية لضمان انتظام الجلسات وعدم تأثر المرضى بأي تأخير أو توقف.

وأكد مدير مستشفى قنا العام، بأن إدارة المستشفى تضع مرضى الفشل الكلوي على رأس أولوياتها، من خلال توفير المستلزمات الطبية بشكل مستمر، ودعم الكوادر الطبية، والمتابعة اليومية لمستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة علاجية مستقرة وآمنة، وتحسين جودة الحياة لمرضى الغسيل الكلوي من أبناء محافظة قنا.

قنا وحدة الغسيل الكلوي مرضى الغسيل الكلوي مستشفى قنا العام أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

ريجيم

ريجيم أول أسبوع رمضان.. بداية ذكية بدون حرمان

تورتة الكنافة بالفراولة

حلويات رمضان.. طريقة عمل تورتة الكنافة بالفراولة

الشمر

مشروب خارق لآلام القولون.. 5 أشخاص عليهم الحذر منه

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد