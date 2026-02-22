قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: أي هجوم على إيران سيكون أكثر تعقيدا وكلفة من عملية فنزويلا
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
بتوجيهات محافظ قنا.. تحصين 30 كلبًا ضالًا بمناطق المستشفى العام والكورنيش

حملات تحصين الكلاب بقنا
حملات تحصين الكلاب بقنا
يوسف رجب

تمكنت مديرية الطب البيطري بقنا، تحصين عدد من الكلاب الضالة، ضمن الحملات الدورية التي تشنها المديرية للسيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التوسع في حملات التحصين والتعامل السريع مع بؤر تجمع الكلاب الضالة، خاصة في المناطق السكنية للمواطنين والمنشآت الصحية والسياحية.

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير  عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأن المديرية نجحت في تحصين 30 كلبًا، بمناطق مستشفى قنا العام والمناطق المحيطة بها، ومنطقة الكورنيش والمناطق المجاورة لها.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بقنا، استمرار جهود المديرية فى رصد وتغطية كافة الميادين والأحياء السكنية بنطاق المحافظة، لضمان بيئة آمنة للمواطنين والحد من خطر مرض السعار. 
 

وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إلى أن عمليات التحصين تتم وفقاً للمعايير العلمية والبيطرية المتبعة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملات الوقائية.
 

بالصور

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

