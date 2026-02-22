بتوجيهات محافظ قنا.. تحصين 30 كلبًا ضالًا بمناطق المستشفى العام والكورنيش

تمكنت مديرية الطب البيطري بقنا، تحصين عدد من الكلاب الضالة، ضمن الحملات الدورية التي تشنها المديرية للسيطرة على الأمراض الوبائية والمشتركة، في إطار خطة الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التوسع في حملات التحصين والتعامل السريع مع بؤر تجمع الكلاب الضالة، خاصة في المناطق السكنية للمواطنين والمنشآت الصحية والسياحية.

وأوضح الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، بأن المديرية نجحت في تحصين 30 كلبًا، بمناطق مستشفى قنا العام والمناطق المحيطة بها، ومنطقة الكورنيش والمناطق المجاورة لها.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بقنا، استمرار جهود المديرية فى رصد وتغطية كافة الميادين والأحياء السكنية بنطاق المحافظة، لضمان بيئة آمنة للمواطنين والحد من خطر مرض السعار.



وأشار مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، إلى أن عمليات التحصين تتم وفقاً للمعايير العلمية والبيطرية المتبعة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الحملات الوقائية.

