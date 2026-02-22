كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان

كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار، عن مجموعة من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الدولة القديمة، بها آبار وغرف للدفن، وذلك أثناء موسم حفائرها الحالي بمنطقة قبة الهواء بأسوان.

مقابر الصخرية بقبة الهواء بأسوان

أشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالجهود المتميزة التي تبذلها البعثات الأثرية العاملة في مختلف المواقع الأثرية، ولا سيما البعثات المصرية، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الاكتشافات الهامة التي أثرت الساحة الأثرية، وأسهمت في تعزيز جاذبية منتج السياحة الثقافية لدى محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم أوجه الدعم الفني واللوجستي لكافة البعثات الأثرية، بما يضمن تهيئة بيئة عمل ملائمة تسهم في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، وإزاحة الستار عن كل ما هو جديد يثري التراث الإنساني ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية الدولية.

وأكد الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف والذي يزيد من أهمية موقع قبة الهواء وفهم طبيعة المكان حيث تبين أن المقابر المكتشفة تعود للدولة القديمة واعيد استخدامها خلال عصر الانتقال الاول والدولة الوسطي، الأمر الذي يشير إلى أهمية الموقع عبر العصور المختلفة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تقوم البعثة بتوثيق وتسجيل ما تم اكتشافه، في ضوء دور المجلس الأعلى للآثار بكونه مؤسسة علمية.

وقال الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن غرفتي دفن بهما حوالي 160 من الأواني الفخارية متنوعة الأحجام والأشكال من عصر الدولة القديمة، أغلبها في حالة جيده من الحفظ وعليها كتابات باللغة الهيراطيقية حيث تشير الدراسات الأولية إلى أنها كانت تستخدم لتخزين السوائل والحبوب.

وأضاف أنه تم الكشف أيضاً في الفناء الخارجي للمقابر على مجموعة من الحلي تشمل مرايا من البرونز ومكاحل من الألبستر وعقود من الخرز المختلف الألوان والأشكال، والتمائم المتنوعة التي تعود إلى عصر الدولة الوسطى. ومازالت البعثة المصرية تعمل في الموقع للكشف عن المزيد من المقابر واللقى الأثرية.

يذكر أن موقع قبة الهواء يحتوي على مجموعة من المقابر التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة منذ بداية الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني.

