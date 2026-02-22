قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان

مقابر قبة الهواء
مقابر قبة الهواء
محمد الاسكندرانى

كشفت البعثة الأثرية المصرية من المجلس الأعلى للآثار، عن مجموعة من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الدولة القديمة، بها آبار وغرف للدفن، وذلك أثناء موسم حفائرها الحالي بمنطقة قبة الهواء بأسوان.

مقابر الصخرية بقبة الهواء بأسوان

أشاد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بالجهود المتميزة التي تبذلها البعثات الأثرية العاملة في مختلف المواقع الأثرية، ولا سيما البعثات المصرية، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن عدد من الاكتشافات الهامة التي أثرت الساحة الأثرية، وأسهمت في تعزيز جاذبية منتج السياحة الثقافية لدى محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستمرار في تقديم أوجه الدعم الفني واللوجستي لكافة البعثات الأثرية، بما يضمن تهيئة بيئة عمل ملائمة تسهم في الكشف عن مزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة، وإزاحة الستار عن كل ما هو جديد يثري التراث الإنساني ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية الدولية.

وأكد الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف والذي يزيد من أهمية موقع قبة الهواء وفهم طبيعة المكان حيث تبين أن المقابر المكتشفة تعود للدولة القديمة واعيد استخدامها خلال عصر الانتقال الاول والدولة الوسطي، الأمر الذي يشير إلى أهمية الموقع عبر العصور المختلفة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تقوم البعثة بتوثيق وتسجيل ما تم اكتشافه، في ضوء دور المجلس الأعلى للآثار بكونه مؤسسة علمية.

وقال الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن البعثة نجحت كذلك في الكشف عن غرفتي دفن بهما حوالي 160 من الأواني الفخارية متنوعة الأحجام والأشكال من عصر الدولة القديمة، أغلبها في حالة جيده من الحفظ وعليها كتابات باللغة الهيراطيقية حيث تشير الدراسات الأولية إلى أنها كانت تستخدم لتخزين السوائل والحبوب.

وأضاف أنه تم الكشف أيضاً في الفناء الخارجي للمقابر على مجموعة من الحلي تشمل مرايا من البرونز ومكاحل من الألبستر وعقود من الخرز المختلف الألوان والأشكال، والتمائم المتنوعة التي تعود إلى عصر الدولة الوسطى. ومازالت البعثة المصرية تعمل في الموقع للكشف عن المزيد من المقابر واللقى الأثرية.

يذكر أن موقع قبة الهواء يحتوي على مجموعة من المقابر التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة منذ بداية الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني. 

مقابر الصخرية بقبة الهواء بأسوان البعثة الأثرية المصرية المقابر الصخرية غرف للدفن قبة الهواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

بالصور

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد