وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حزب الله يترنح ويطلب وقف إطلاق النار

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الخميس بأن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان يسعى بشدة إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "تم القضاء على أكثر من 200 إرهابي في عملية الظلام الأبدي"، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع كاتس: "بهذا يرتفع عدد القتلى في هذه الحملة إلى حوالي 1400، وقد صُدم حزب الله من حجم الضربة".

وفيما يتعلق بإيران، قال إن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد بالقوة إذا أطلقت إيران النار باتجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الخميس 9 أبريل اتصالاً هاتفياً مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال ضرورة التدخل بشكل سريع لتهدئة الأوضاع بالإقليم وتثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن العدوان الإسرائيلي على لبنان يقوض كافة المساعي الاقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة.