غسل الأرجل .. درس الاتضاع والمحبة في عظة البابا تواضروس بقداس خميس العهد

في تأمل عميق خلال قداس خميس العهد، توقف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمام طقس غسل الأرجل، مؤكدًا أنه ليس مجرد تقليد كنسي، بل رسالة حية تُجسد جوهر المحبة المسيحية في أسمى صورها.

عظة خميس العهد

أوضح قداسة البابا أن السيد المسيح قدّم في هذا الطقس درسًا عمليًا لتلاميذه، حينما انحنى وغسل أرجلهم، ليُعلن أن العظمة الحقيقية لا تُقاس بالمكانة، بل بروح الاتضاع والخدمة.

وأشار إلى أن هذا المشهد يكشف جوهر المحبة الحقيقية، التي لا تعرف كبرياءً أو تمييزًا، بل تتجلى في العطاء والتواضع وخدمة الآخرين دون انتظار مقابل.

كما أكد أن الكنيسة حينما تُصلي طقس اللقان، إنما تدعو كل إنسان أن يعيش هذا الاتضاع في حياته اليومية، وأن يطلب من الله قلبًا متواضعًا خاليًا من التعالي والذات.

واختتم بالتشديد على أن الاتضاع ليس مجرد فكرة، بل أسلوب حياة، يظهر في تعاملات الإنسان، ويقوده إلى محبة حقيقية تشبه محبة المسيح.