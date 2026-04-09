البابا تواضروس : خميس العهد رسالة أمانة واتضاع وعهد أبدي

في أجواء روحية مهيبة بدير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات وقداس خميس العهد، مؤكدًا في عظته أن هذا اليوم لا يقتصر على طقوس كنسية، بل يحمل رسائل عميقة تمس حياة كل مؤمن وتدعوه لمراجعة قلبه وسلوكه.

قداس ولقان خميس العهد

وأوضح قداسة البابا أن خميس العهد يُجسد ثلاثة أسرار رئيسية، أولها “الطقس الكنسي”، الذي يكشف أن أساس الخدمة هو الأمانة، مستشهدًا بموقف يهوذا الذي اختار طريق الخيانة، في مقابل الدعوة للثبات في الأمانة حتى النهاية.

أما السر الثاني فهو “الدرس العملي”، حيث قدّم السيد المسيح مثالًا حيًا في الاتضاع من خلال غسل أرجل تلاميذه، ليُعلن أن المحبة الحقيقية لا تنفصل عن التواضع وخدمة الآخرين.

وجاء السر الثالث في “العهد الأبدي”، المتمثل في تأسيس سر التناول، الذي يمنح الإنسان شركة دائمة مع المسيح، ويؤكد حياة الشكر والتسبيح كطريق للحياة الأبدية.

واختتم قداسته بالتنبيه إلى ضرورة اليقظة الروحية، محذرًا من التراخي والغفلة، وداعيًا الجميع إلى السهر والصلاة وعدم إضاعة العمر.