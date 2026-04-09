صرف 1.77 مليون جنيه لـ366 من العمالة غير المنتظمة

اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف مبالغ مالية جديدة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تعزيز أوجه الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح بيان الوزارة أن إجمالي ما تم اعتماده للصرف بلغ نحو 1.775 مليون جنيه، استفاد منه 366 عاملًا في مختلف المحافظات خلال شهر واحد، وذلك في خطوة تؤكد حرص الوزارة على توسيع مظلة الدعم الاجتماعي لهذه الفئة...وأضاف البيان أن الوزارة خصصت 1.652 مليون جنيه كمنح خاصة لعدد 262 عاملاً في 22 محافظة، وفق الضوابط المنظمة لصرف الرعاية الاجتماعية والصحية.

كما تم صرف 123 ألفًا و460 جنيهًا و24 قرشًا لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية "مستشفيات وصيدليات"، لعدد 104 عمال في 4 محافظات.. وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها لتوفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع الالتزام بتقديم أوجه الدعم والحماية اللازمة لضمان استفادة الفئات الأكثر احتياجًا.