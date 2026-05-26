قبل العيد بساعات.. "الزراعة" تتحرك بـ497 مجزرا ومنفذا وحدائق مفتوحة للجمهور

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إتمام كافة التجهيزات والترتيبات لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها وهيئاتها الخدمية والتنفيذية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع استمرار متابعة الملفات القومية الحيوية.

وشدد وزير الزراعة على تفعيل خطة طوارئ متكاملة طوال أيام العيد، شملت إلغاء الإجازات في بعض القطاعات وتكثيف المرور الميداني؛ حيث وجّه الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بعمل لجان طوارئ للمرور على المجازر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وشدد فاروق على استمرار الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومسؤولي حماية الأراضي بكافة الهيئات والمديريات بالمرور بالتناوب والتنسيق مع المحليات، لضمان منع أي تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في مهدها، مع ربط غرفة العمليات المركزية، بغرف العمليات الفرعية بالمحافظات لمتابعة الشكاوى والتعامل معها أولاً بأول، مؤكداً على قيادات الوزارة بمتابعة الأعمال بإداراتهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسهولة واستمرار التواصل طوال فترة الإجازة.

شملت توجيهات وزير الزراعة، استمرار قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بالوزارة في متابعة توريد واستلام القمح المحلي لموسم حصاد 2026، من خلال تشكيل لجان متابعة يومية بجميع المراكز والمديريات للتأكد من تنفيذ تعليمات التوريد للجهات التسويقية، كما وجّه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة لضمان عدم تأخير أي شحنات تصديرية وعدم تأخير نتائج الفحص، فضلاً عن تكليف قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي بضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين والتأكيد على البيع بالأسعار المحددة.

وفيما يخص جاهزية المجازر، أكدت الوزارة الاستعداد التام لـ 497 مجزراً حكومياً بكافة المحافظات، بالتنسيق مع المحليات لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام العيد بالمجان، وتحت إشراف بيطري كامل للكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع استمرار أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم داخل المجازر للحد من الذبح العشوائي في الشوارع والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفي سياق متصل، أنهت الوزارة كافة أعمال التهيئة والصيانة الشاملة بحدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك بالزمالك، لتبدو في أبهى حال لاستقبال العائلات، وشملت الاستعدادات حدائق الحيوان بالإسكندرية، وكفر الشيخ، والزقازيق، والفيوم، وبني سويف، من خلال تكثيف النظافة، وزيادة المقاعد وسلات المهملات، وتجهيز دورات المياه، مع تنظيم نوبتجيات للأطباء البيطريين وتجهيز عروض خاصة للولادات الحديثة للحيوانات والطيور لإسعاد الأطفال، على أن تفتح الحدائق أبوابها يومياً للجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً.

وأعلنت الوزارة عن الجاهزية الكاملة للمتحف الزراعي بالدقي لاستقبال الجمهور خلال عطلة العيد، حيث يواصل استضافة فعاليات الدورة الـ 93 من معرض زهور الربيع والمقرر استمراره حتى نهاية شهر مايو الجاري، تلبية للإقبال المتزايد من المواطنين وتوفير متنفس حضاري وثقافي مميز للأسر المصرية.