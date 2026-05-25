تشجيع المواطنين على الذبح الآمن داخل المجازر .. الزراعة: فتح 497 مجزرًا مجانًا خلال عيد الأضحى

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الوزارة أعلنت عن فتح 497 مجزرًا حكوميًا بالمجان في جميع المحافظات بداية من غدٍ وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك، لتشجيع المواطنين على الذبح الآمن داخل المجازر المعتمدة بدلًا من الذبح العشوائي بالشوارع.

وقال خالد جاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن المجازر تعمل بكامل جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مع تواجد فرق بيطرية للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة.

محال الجزارة والمنافذ الحكومية

وتابع المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أنه سيكون هناك استمرار للحملات الرقابة على محال الجزارة والمنافذ الحكومية.