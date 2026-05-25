لجنة المبيدات بالزراعة: تأهيل الدفعة الثانية من مديري المصانع لرفع كفاءة الإنتاج المحلي

نفذت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التأهيلي لمديري المصانع، في دورته الثانية، حيث تم تأهيل 15 مدير مصنع مبيدات، ليصل عدد المديرين الحاصلين على هذا البرنامج 30 مدير مصنع.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع الإنتاج المحلي والارتقاء بكفاءة الكوادر الفنية والقيادية، مشيرة إلى حرص اللجنة، على استكمال تنفيذ البرنامج ليغطي كافة مصانع المبيدات في جميع أنحاء الجهمورية.

واضافت أن هذا البرنامج، يأتي تجسيداً لحرص اللجنة على دعم مسيرة الصناعة الوطنية في هذا المجال الحيوي من خلال صقل مهارات مديري المصانع وتعزيز قدراتهم؛ لافتة إلى أنه قد تولى تقديم المادة العلمية والتدريبية مدرب معتمد ذو كفاءة عالية، لضمان الإلمام الشامل بمعايير الجودة العالمية واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يضمن رفع مستوى الأداء الصناعي ومطابقة المنتجات لأعلى المواصفات الفنية المعتمدة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية وضمان تقديم مستلزمات إنتاج زراعي آمنة وفعالة تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث أبدى مديرو المصانع -أثناء وبعد إتمام البرنامج- بالغ امتنانهم وشكرهم للجنة مبيدات الآفات الزراعية على تنظيم هذا البرنامج النوعي، مشيدين بالاستفادة الكبيرة والقيمة العالية للمادة العلمية التي طُرحت، وطالبوا بتكرار هذه الدورة بشكل دوري ومستمر لمواكبة المستجدات ومواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي.