روشتة من الزراعة لاختيار أضحية العيد: علامات السلامة وطرق كشف الغش

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تزداد تساؤلات المواطنين حول الطرق السليمة لاختيار الأضحية وضمان سلامتها الصحية، تجنباً للوقوع في فخ الغش التجاري أو شراء حيوانات مريضة.

​وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مجموعة من التوصيات والإرشادات الطبية والعملية التي يجب على المضحّي اتباعها عند الشراء.

وبناءً على هذه التوصيات الرسمية، نقدّم لك دليلاً شاملاً يضمن لك اختيار أضحية سليمة ومطابقة للشروط الشرعية والصحية.

​دليل وزارة الزراعة لاختيار أضحية العيد

​1. الفحص الظاهري الخارجي (المنظر العام)

و​تؤكد وزارة الزراعة أن المظهر العام للحيوان يعطي انطباعاً أولياً دقيقاً عن حالته الصحية، وتتمثل علامات الصحة في:

• ​الحيوية والحركة: يجب أن يكون الحيوان نشيطاً، مقبلاً على الطعام، ولا يبدو عليه الخمول أو الكسل.

• ​رأس مرفوع: الحيوان السليم يسير ورأسه مرفوع لأعلى، عكس الحيوان المريض الذي يميل برأسه لأسفل.

• ​سلامة القوائم: التأكد من عدم وجود عرج أو إصابات في أرجل الحيوان.

​2. فحص العينين والأنف والفم

و​تعد هذه المناطق "الترمومتر" الطبيعي لصحة الأضحية:

• ​العينان: يجب أن تكونا براقتين، صافيتين، وخاليتين من أي احمرار، صفار، أو إفرازات دمعية غزيرة.

• ​الأنف: يجب أن يكون نظيفاً، رطباً، وغير جاف، وخالياً من الرشح أو الإفرازات المخاطية.

• ​الفم واللسان: خلو الفم من اللعاب المتدلي بغزارة، وعدم وجود تقرحات أو بثور على اللسان واللثة.

​3. جودة الصوف والشعر والجلد

• ​الصوف/الشعر: يجب أن يكون لامعاً، ناعم الملمس، وقوياً (لا يتساقط بمجرد شده باليد).

• ​الجلد: نظيف وخالٍ من الجروح، القشور، البثور، أو الأورام، وخالٍ تماماً من الطفيليات الخارجية مثل القراد.

​4. تقدير حجم اللحم وكشف الغش باللمس

و​تنصح وزارة الزراعة بضرورة فحص الحيوان باليد للتأكد من امتلائه باللحم وعدم انخداع المشتري بالصوف الكثيف، وذلك عبر خطوتين:

• ​فحص الظهر والرقبة: قم بالضغط على منطقة الظهر (القطن) والرقبة؛ إذا شعرت بـ "عظام الظهر" بوضوح تحت يدك، فهذا يعني أن الحيوان هجيل (ضعيف) وقليل اللحم. أما إذا كانت المنطقة ممتلئة وناعمة، فهذا دليل على جودة التسمين.

• ​فحص الذيل (الألية): في الأغنام، يفضل اختيار الحيوان ذي "الألية" الصغيرة أو المتوسطة بالنسبة لحجمه، لأن الألية الكبيرة تمثل وزناً زائداً من الدهون (الشحم) التي لا يستفاد منها كأضحية.

​احذر طرق الغش التجاري الشهيرة

و​حذرت مديريات الطب البيطري التابعة للوزارة من بعض حيل التجار معدومي الضمير، وأبرزها:

• ​شرب الماء بالملح: يلجأ بعض التجار إلى وضع الملح في مياه الشرب أو العلف للحيوان قبل بيعه بساعات، مما يدفعه لشرب كميات هائلة من المياه، فيبدو الحيوان "منفوخاً" ويزيد وزنه على الميزان غشاً. (يمكن كشف ذلك بالضغط على بطن الحيوان، فإذا كان منتفخاً بشكل مبالغ فيه ويصدر صوتاً أشبه بحركة السوائل، فهو مغشوش).

• ​الرفع من الأمام: يقوم بعض البائعين برفع القوائم الأمامية للخروف على منصة مرتفعة أثناء عرضه، مما يعطي إيحاءً بصرياً زائفاً بأن صدره ممتلئ وعريض.

​السن الشرعي والصحي للأضحية

و​شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالسن القانونية والشرعية لضمان جودة اللحم ونضجه:

• ​في الضأن (الخراف): لا يقل عن 6 أشهر.

• ​في الماعز: لا يقل عن عام واحد.

• ​في البقر والجاموس: لا يقل عن عامين (ويُعرف بتبديل قاطعين من الأسنان اللبنية بأسنان مستديمة).

• ​في الإبل (الجمال): لا يقل عن 5 سنوات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الشراء من الأماكن الموثوقة التابعة للوزارة، أو الشوادر الخاضعة للإشراف البيطري الكامل، مع الحرص على ذبح الأضحية داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجاناً، لضمان الكشف البيطري على الذبيحة قبل وبعد الذبح وحماية الصحة العامة.