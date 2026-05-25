قفزة قياسية في أسعار الأضاحي.. والبرقي يسجل الأعلى طلباً وسعراً

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى، تشهد أسواق الماشية واللحوم القائمة (القايم) حركة غير اعتيادية تزامنت مع قفزة ملحوظة في الأسعار قبل ساعات فقط من أول أيام العيد.

ورصدت حركة الأسواق، تحركات الأسعار الأخيرة التي أظهرت تبايناً واضحاً بين مختلف الأنواع وفقاً للجودة والوزن والطلب.

​سوق الأغنام والماعز.. قفزات غير مسبوقة

و​تصدرت أسعار الأغنام قائمة الارتفاعات، حيث سجل الخروف البرقي أعلى سعر في الأسواق ليتراوح الكيلو القائم ما بين 280 إلى 315 جنيهاً، مدفوعاً بزيادة الطلب وجودة لحومه.

جاءت الماعز والجديان في المرتبة الثانية محققة مستويات تتراوح بين 260 و280 جنيهاً للكيلو.

في المقابل، شهدت الخرفان البلدي استقراراً نسبياً مقارنة بالبرقي، حيث تراوح سعر الكيلو بين 205 و250 جنيهاً.

​العجول البقري والجاموسي.. فروق واضحة في الأوزان

​وفي سوق الماشية الكبيرة، تخطت أسعار العجول البقري من الفئة (سوبر) حاجز 225 جنيهاً للكيلو القائم.

أما العجول البقري المتوسطة التي تزن ما بين 300 إلى 400 كيلوجرام، فقد تراوح سعر الكيلو فيها بين 190 و210 جنيهات.

واستقرت العجول الجاموسي لتكون الخيار الأكثر اقتصادية في فئة الماشية الكبيرة، متبوعة بأسعار تتراوح بين 165 و175 جنيهاً للكيلو.

​مفاجأة في سوق الجمال

​وعلى صعيد أسواق الإبل، أظهرت البيانات تفوقاً ملحوظاً لأسعار صغار الجمال مقارنة بالكبيرة منها؛ حيث قفزت أسعار صغار الجمال (البعرور) لتصل إلى 250 جنيهاً للكيلو القائم نظراً للين لحومها وزيادة الإقبال عليها، في حين سجلت الجمال الكبيرة السعر الأقل في أسواق الأضاحي هذا العام مستقرة عند 150 جنيهاً فقط للكيلو.

تأتي هذه القفزة المفاجئة في الوقت الذي يتسابق فيه المواطنون لإنهاء تحديد وحجز أضاحيهم، وسط آمال باستقرار الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة لتلبية احتياجات كافة الفئات.

دليل شامل لاختيار الأضحية

ونشرت تقارير بيطرية وتوعوية دليلاً شاملاً يضم 10 علامات رئيسية تضمن للمستهلك شراء أضحية سليمة ولحوم طازجة وعالية الجودة.

وينقسم هذا الدليل إلى محورين أساسيين؛ الأول يخص فحص الحيوان الحي، والثاني يتعلق بجودة اللحوم بعد الذبح.

وتأتي هذه الإرشادات لترفع من وعي المستهلك وتضمن له قضاء شعيرة عيد الأضحى بأمان صحي كامل، بعيداً عن الممارسات التجارية غير الصالحة، وبما يضمن سلامة الغذاء لجميع أفراد الأسرة.