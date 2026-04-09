أحمد موسى : اتفاق طويل الأجل لتوريد غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن توقيع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى مصر، تمتد 15 عامًا.

وأوضح موسى، عبر حسابه على منصة إكس: "‏عاجل..‏وقع حقل أفروديت القبرصى اتفاقا طويلا لمدة ١٥ عاما لتوريد الغاز القبرصى الى مصر ويقدر الاحتياطي من الغاز الطبيعي ٣ تريليون و٦٠٠ مليار قدم مكعبة الى جانب من ٨ الى ١١ مليون برميل زيت خام وسيتم ربط حقل أفروديت القبرصي بالبنية التحتية والشبكة القومية للغاز فى مصر عن طريق خط أنابيب بطول ٢٧٠ كم وتستقبل محطة الإسالة قرابة مليار و٤٠٠ مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا".

وأضافت الشركة أن مذكرة شروط ملزمة جرى توقيعها لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن ⁠أفروديت إلى إيجاس. وأضافت أن مدة الاتفاق يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية آنذاك إن الاتفاق غير الملزم سيشكل أساسا يمكن للبلدين أن يتفاوضا على أساسه بشأن المزيد من الاتفاقات لاستغلال احتياطيات قبرص.

وأضاف مسؤول حكومي ‌قبرصي ⁠آخر أن الاتفاق سيسمح للبلدين بالتفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو إلى الشركات المملوكة للدولة في مصر من حقلي كرونوس وأفروديت البحريين التابعين لقبرص.

ويقول مسؤولون ⁠قبرصيون إنهم ربما في وضع يسمح لهم ببدء استخراج الغاز من حقل كرونوس في عام 2027 أو 2028.