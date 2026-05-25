سيظل أعظم لاعب في العالم.. أحمد موسى يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح

وجه أحمد موسي مقدم برنامج على مسؤوليتي رسالة إلى محمد صلاح بعد رحيله رسميا عن ليفربول.

وكتب موسي ، من خلال حسابه الشخصي اكس: "سيظل محمد صلاح ابن مصر العالمي.

‏سيظل محمد صلاح الملك المصري.

‏سيظل محمد صلاح اعظم لاعب مصري وعربي وأفريقي .

‏سيظل محمد صلاح في قلب كل عشاق كرة القدم حول العالم.

‏محمد صلاح شكراااا على ما قدمته مع ليفربول.

‏ننتظرك لقيادة منتخب مصر في كأس العالم.

‏من اليوم نتوقف عن تشجيع ليفربول .

‏لك محبتنا ودعمنا يا مصري يا أصيل .شكراا محمد ".



في لحظة وُصفت بأنها نهاية فصلٍ استثنائي في تاريخ نادي ليفربول، ودع النجم المصري محمد صلاح ملعب “أنفيلد” بقميص الريدز للمرة الأخيرة، بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات حفر خلالها اسمه بأحرف من ذهب في سجلات النادي الإنجليزي.

وشهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء أمس الأحد مشاركة محمد صلاح في مباراته الأخيرة مع ليفربول أمام ضيفه برينتفورد، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب “أنفيلد”.

وبهذا اللقاء، يسدل الستار على مسيرة طويلة للنجم المصري مع ليفربول، بعد إعلان رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، عقب رحلة امتدت 9 سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية مع الريدز.