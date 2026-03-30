وزير البترول ونظيره القبرصي يشهدان توقيع اتفاقية تسريع ربط حقل “أفروديت” بمصر

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، توقيع اتفاقية هامة تستهدف تسريع تنمية وإنتاج الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي، وربطه بالبنية التحتية المصرية ونقله إلى مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

حيث تم التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاق الحكومة المضيفة (Host government agreement )، بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شيفرون العالمية، حيث وقعها الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والسيد خافيير لاروزا، رئيس الأصول الأساسية والدول الناشئة بشركة شيفرون.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار حكومي متكامل لتنمية حقل “أفروديت” الواقع في القطاع رقم (12) بالمياه القبرصية، من خلال نقل الغاز الطبيعي المنتج إلى جمهورية مصر العربية عبر خط أنابيب بحري بطول يقارب 280 كيلومترًا، لربطه بالشبكة القومية للغاز الطبيعي بمنطقة بورسعيد.