لتأمين بياناتك .. 5 إعدادات سرية في تحديث "iOS 19.5" يجب تغييرها فوراً داخل الآيفون

أصدرت منصات تقنية متخصصة دليلاً برمجياً عاجلاً يحث مستخدمي هواتف آيفون على تعديل مجموعة من الإعدادات الافتراضية فور تحميل تحديث "iOS 19.5" الجديد، حيث أكد الخبراء أن هذه الخطوات البسيطة تلعب دوراً حاسماً في سد الثغرات الأمنية، وتقليل الاستهلاك المفرط لبطارية الهاتف، فضلاً عن تحسين كفاءة ميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence" التي جلبها النظام.

تأمين الخصوصية وتقييد تتبع البيانات

تستهدف الخطوة الأولى في الدليل ميزة "الدرع الرقمي للخصوصية" التي تم تفعيلها افتراضياً لمشاركة بعض بيانات الاستخدام مع خوادم أبل لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وينصح المحترفون بضرورة الدخول إلى إعدادات الخصوصية والأمان وتقييد هذا الخيار، لمنع التطبيقات من قراءة الأنماط اليومية للمستخدم دون علمه، وهو ما يضمن حماية البيانات الشخصية والملفات الحساسة من أي محاولات للاستغلال الرقمي غير المصرح به.

إطالة عمر البطارية وتقليل العمليات الخلفية

يعتمد تحديث "iOS 19.5" على عمليات معالجة مكثفة في الخلفية لتحديث ميزات المساعد الصوتي "سيري" المطور، وهو ما يتسبب في استنزاف سريع ومفاجئ لطاقة البطارية، خاصة في الهواتف المتوسطة والقديمة.

ويكمن الحل في الانتقال إلى إعدادات "تحديث التطبيقات في الخلفية" (Background App Refresh) واختصارها على التطبيقات الحيوية فقط، بالإضافة إلى تعديل إعدادات الشاشة الذكية لتقليل توهج الخلفيات، مما يرفع كفاءة البطارية بنسبة تتجاوز 15% يومياً.

تحسين تصفح الإنترنت وإشعارات النظام

قدمت أبل في هذا النظام آلية جديدة لإدارة الإشعارات الذكية تقوم بتجميع التنبيهات وضغطها، إلا أن الإعداد الافتراضي قد يتسبب في تفويت رسائل هامة داخل تطبيقات المراسلة.

ويفضل بحسب الدليل التقني إعادة ضبط "ملخص الإشعارات" وتحديد استثناءات للتطبيقات الحيوية، مع ضرورة تفعيل وضعية "التشفير المتقدم للتصفح" داخل متصفح "سفاري" لضمان منع الإعلانات المزعجة وحظر ملفات الارتباط الاستهدافية أثناء التنقل بين المواقع الإخبارية.

يبرهن إطلاق دليل إعدادات "iOS 19.5" على أن الحصول على أفضل أداء من هواتف آيفون لعام 2026 يتطلب دائماً تدخلاً ذكياً من المستخدم وعدم الاعتماد المطلق على خيارات المصنع؛ ومع إجراء هذه التعديلات الخمسة، سيلاحظ المستخدم في مصر والوطن العربي طفرة حقيقية في سرعة استجابة الهاتف واستقرار عمر البطارية بشكل ملحوظ.