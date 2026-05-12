بتصميم ثوري وألوان غير مسبوقة.. تسريبات تكشف ملامح آيفون 18 برو

كشفت أحدث التسريبات التقنية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهاتف "آيفون 18 برو" (iPhone 18 Pro) المرتقب، حيث تعتزم شركة أبل إحداث تغيير جذري في لغة التصميم وخيارات الألوان، في محاولة لتقديم تجربة بصرية مغايرة تماماً عما اعتاده المستخدمون في الأجيال السابقة، وهو ما يضع عشاق العلامة التجارية في حالة ترقب شديد.

ألوان جريئة وتكنولوجيا طلاء متطورة

تستهدف أبل من خلال الجيل الجديد تقديم لوحة ألوان فريدة تعتمد على تقنيات معالجة التيتانيوم المتقدمة، حيث تشير التقارير إلى نية الشركة إدراج لون "الأرجواني العميق" بلمسة لؤلؤية، بجانب تحديث ألوانها الكلاسيكية لتبدو أكثر حيوية. 

وتعتمد هذه الألوان على طبقات طلاء مجهرية تمنح الهاتف بريقاً متغيراً حسب زاوية سقوط الضوء، مما يعزز من فخامة الجهاز ويجعله قطعة فنية في يد المستخدم.

تغييرات جوهرية في هيكل الجهاز

يتميز تصميم "آيفون 18 برو" المرتقب بحواف أكثر انسيابية وتقليل ملحوظ في سماكة الجهاز، مع دمج تقنيات جديدة تسمح بإخفاء الحساسات تحت الشاشة بشكل كامل تقريباً. 

وتتجه التوقعات نحو تبني إطار من خلائط التيتانيوم الأكثر صلابة والأقل وزناً، مما يحسن من ملمس الهاتف ويسهل استخدامه بيد واحدة، بالإضافة إلى إعادة تموضع أزرار التحكم اللمسية لتوفير استجابة أسرع وأكثر دقة.

وحدة كاميرا مدمجة وشاشة مذهلة

أظهرت المخططات المسربة نية أبل دمج وحدة الكاميرات الخلفية بشكل أكثر تناسقاً مع جسم الهاتف لتقليل بروزها، مع استخدام زجاج خلفي مقاوم للصدمات والخدوش بدرجة غير مسبوقة. 

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بشاشة "LTPO" من الجيل القادم توفر سطوعاً خيالياً واستهلاكاً أقل للطاقة، مما يمهد الطريق لرفع كفاءة البطارية ودعم ميزات الذكاء الاصطناعي البصري التي تتطلب معالجة فورية وعرضاً فائق الدقة.

يضع هاتف آيفون 18 برو معايير جديدة للمنافسة في سوق الهواتف الذكية لعام 2026، وبينما لا تزال هذه المعلومات في إطار التسريبات، إلا أن المؤشرات تؤكد أن أبل تراهن هذه المرة على التصميم الخارجي بنفس قدر مراهنتها على القوة الداخلية، لتستعيد بريقها كقائدة لثورات التصميم التكنولوجي.

