تسريب الشكل النهائي لـ iphone 18 Pro Max و iphone 18 Ultra

كشف أحدث التسريبات عن الشكل النهائي لسلسلة آيفون 18 المنتظر إطلاقها في سبتمبر المقبل ضمن الحدث الرئيسي الأضخم للصانع الأمريكي سنوياً.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كشف التصميم النهائي للسلسلة المرتقبة مجموعة من “الماكيت” أو الدمى المصنعة لنفس أبعاد الهاتف عن طريق شركات تصنيع “الكوفرات”.

لتأتي سلسلة آيفون 18 مطابقة تماماً لسلسلة آيفون17، وهو ما تظهره التصميمات بكل وضوح، إلا أن المفاجأة هي أن iphone 18 Ultra أول هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي من آبل بدون تقنية شحن الـ magsafe.

والفارق الوحيد بين هاتفي iphone 18 Pro Max وiphone 17 Pro Max سيكون في زيادة سماكة الكاميرا الخلفية لهاتف آيفون 18 برو ماكس عن شقيقه السابق.

الأمر الذي يعني ارتفاع سقف تقعات تقديم تجربة كاميرا أقوى من الفائقة حالياً، وهو ما سيخدم محبي التصوير مع اختلاف شرائحهم.

أما هاتف iphone 18 Ultra سيكون بنفس طول iphone 18 Pro Max عند فتحه، ولكن بحجم أعرض يشبه حجم آيباد ميني تقريباً.

وحتى الآن لاتوجد أي تسريبات عن سعر سلسلة iphone 18، وبالتحديد iphone 18 Ultra المتوقع أن يكسر حاجز 2000 دولاراً أمريكياً بما إنه أول هاتف بشاشة قابلة للطي من آبل.