قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

iOS 27 .. آيفونات خارج الخدمة

iOS 27
iOS 27
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية حديثة عن قائمة الهواتف التي ستتوقف شركة "أبل" عن دعمها مع إطلاق نظام التشغيل القادم "iOS 27"، حيث أفاد مسربون مقربون من سلاسل التوريد أن التحديث الجديد سيسقط الدعم رسمياً عن أربعة طرازات شهيرة من هواتف آيفون.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة السنوية للعملاق الأمريكي لتجديد دماء أجهزته، والتركيز على الهواتف التي تمتلك قدرات معالجة قادرة على تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنوي الشركة دمجها بكثافة في النظام الجديد.

القائمة السوداء

تضمنت التسريبات استبعاد هواتف آيفون التي تعتمد على شرائح قديمة لم تعد قادرة على مواكبة متطلبات النظام الجديد. ولتبسيط الأمر، فإن "نظام التشغيل" هو المحرك الذي يدير الهاتف، ومع كل تحديث يصبح هذا المحرك أثقل وأكثر ذكاءً، مما يتطلب "ماتوراً" (معالجاً) قوياً لتحريكه. 

الهواتف المستبعدة، ورغم كفاءتها الحالية، ستفتقر إلى وحدات المعالجة العصبية اللازمة لتشغيل أوامر Siri الجديدة أو معالجة الصور والفيديوهات بذكاء اصطناعي "لحظي" دون إبطاء الجهاز أو استنزاف بطاريته بشكل حاد.

دورة حياة المنتج

تعكس هذه الخطوة فلسفة "أبل" في الحفاظ على "تجربة المستخدم"، حيث تفضل الشركة حجب التحديث عن الأجهزة القديمة بدلاً من توفيره بأداء ضعيف يسبب تشنج الهاتف (Lags). 

ولشرح ذلك، فإن الأجهزة التي ستتوقف عند نظام "iOS 26" ستستمر في العمل بشكل طبيعي، وستتلقى تحديثات أمنية دورية لفترة زمنية، لكنها لن تحصل على الميزات البصرية والتقنية الجديدة. 

هذا الإجراء يدفع قطاعاً كبيراً من المستخدمين، خاصة في السوق المصري الذي يهتم بقيمة إعادة البيع، إلى التفكير في ترقية هواتفهم قبل صدور النظام رسمياً.

ثورة البرمجيات

يركز نظام "iOS 27" بشكل أساسي على ما يُعرف بـ "النماذج اللغوية الكبيرة" (LLMs) التي تعمل داخل الجهاز نفسه. ولتوضيح هذا المصطلح المعقد، هو تقنية تتيح للهاتف فهم لغة البشر الطبيعية وتنفيذ أوامر معقدة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت في كل مرة. 

تتطلب هذه الميزات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) كبيرة وسرعة معالجة فائقة، وهي إمكانيات تتوفر فقط في الطرازات الحديثة بدءاً من الأجيال التي تلت عام 2021، مما يجعل استبعاد الطرازات الأقدم ضرورة تقنية لا بديل عنها.

تأثيرات السوق

من المتوقع أن يؤدي هذا التقرير إلى تغييرات في حركة بيع وشراء الهواتف المستعملة، حيث يميل المستهلك الذكي دائماً لاقتناء الأجهزة التي تضمن لها الشركة دعماً برمجياً لثلاث أو أربع سنوات قادمة. 

ومن المنتظر أن تعلن "أبل" رسمياً عن قائمة الأجهزة المدعومة خلال مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) في شهر يونيو المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة الاختبارات التجريبية قبل الطرح النهائي للجمهور في سبتمبر، تزامناً مع إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون.

نصائح للمستخدمين

يرى المحللون أن على أصحاب الهواتف المستبعدة عدم القلق الفوري، فالهاتف لن يتوقف عن العمل بمجرد صدور النظام الجديد، بل سيظل قادراً على تشغيل كافة التطبيقات الحالية بكفاءة. 

ومع ذلك، ينصح الخبراء ببدء التخطيط لعملية التحديث إذا كان المستخدم يهتم بميزات الأمان المتقدمة أو يرغب في تجربة أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من "أبل"، مع التأكيد على ضرورة شراء النسخ التي تمتلك سعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت لضمان سلاسة النظام مستقبلاً.

iOS 27 آيفون Siri أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
