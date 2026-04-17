خطوات شراء آيباد من أبل بخصم 30%

لطالما اشتهرت منتجات آبل الأمريكية بجودتها وسلاسة استخدامها، وكذلك أيضاً بارتفاع سعرها عن باقي العلامات المنافسة، مما يجعل قرار شراء أي من منتجاتها أمر ليس بالسهل إطلاقاً.

لكن ماذا ستفعل عندما تعرف انه بات يمكنك شراء منتجات آبل جديدة بأقل من سعرها بـ 30%؟!، ليس ذلك فحسب بل عليها ضمان رسمي من الصانع الأمريكي لمدة عام كباقي المنتجات.

يكمن السر في كيفية الوصول إلى القسم المخفض على موقع آبل الرسمي، ومن ثم تصفح المنتجات التي تريد شرائها، خاصةً أن موقع آبل عند الوصول لهذا القسم بالتحديد يرتب لك المنتجات من الأرخص إلى الأغلى.

خطوات شراء منتجات آبل بأقل من سعرها الرسمي بـ 30%

1- اذهب إلى موقع apple.com.

2- اختر قائمة البحث واكتب بها كلمة refurbished.

3- اكتب بعدها نوع المنتج الذي ترغب به، آيفون، آيباد، ماك بوك.

4- اختر الجهاز المناسب لك، وقم بعمل طلب شراء له.

هذه المنتجات أصلية 100%، وكان بها أعطال أو عيوب صناعة فقمات آبل بإصلاحها وإعادة تصنيعها لتصبح كالجديدة تماماً، وعند وصول المنتج لك، ستجده في عبوة بيضاء تماماً، ليست كالعلبة والمعتادة، وهي سياسة تتبعها آبل دوماً، منعا من الوقوع لأي عملية احتيال ببيع هاتف معاد تصنيعه على أنه جديد.