تسريبات: أبل تستعد لإطلاق iPhone 18 Pro في هذه الموعد

كشفت تقارير 9to5Mac أن أبل تستعد لكشف سلسلة iPhone 18 Pro في خريف 2026 كالعادة، مع اعتماد نفس الجدول الزمني تقريبًا الذي اتبعته الشركة في السنوات الأخيرة لإطلاق هواتفها الرائدة.

وترجّح هذه التقارير أن يتم الإعلان عن iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max وربما iPhone Ultra الجديد في حدث ضخم يُعقد إما يوم الأربعاء 9 سبتمبر أو الاثنين 14 سبتمبر 2026، وهي تواريخ مبنية على نمط ثابت لدى أبل بربط الحدث بأسبوع «عيد العمال» في الولايات المتحدة في بداية سبتمبر كل عام. وتشير التحليلات إلى أن أبل لن تغيّر كثيرًا من هذه العادة، لأن إطلاق الآيفون في هذا التوقيت يضمن لها الاستفادة القصوى من موسم العطلات العالمي ومبيعات نهاية العام.

نمط أبل الثابت في الإعلان والإطلاق

يوضح تقرير 9to5Mac أن سر توقع التواريخ بدقة نسبية يعود إلى عادة راسخة لدى أبل:

الإعلان عن هواتف الآيفون الجديدة يتم في بداية أو منتصف سبتمبر.

فتح الحجز المسبق (Pre‑Order) يبدأ يوم الجمعة من نفس الأسبوع.

موعد الإطلاق ووصول الشحنات للمستخدمين يكون يوم الجمعة من الأسبوع التالي مباشرة.​

وبالاعتماد على هذا النمط، يرسم التقرير سيناريوهين أساسيين لسلسلة iPhone 18 Pro:​

في حالة الإعلان يوم الأربعاء 9 سبتمبر: تُفتح الطلبات المسبقة الجمعة 11 سبتمبر، على أن يصل الهاتف للمستخدمين يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026.

في حالة الإعلان يوم الاثنين 14 سبتمبر: تُفتح الطلبات المسبقة الجمعة 18 سبتمبر، وتبدأ الشحنات الفعلية يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026.

هذه الصيغة ليست رسمية بالطبع، لكنها تعتمد على تتبّع دقيق لمواعيد الإطلاق خلال السنوات الماضية، مثل iPhone 17 الذي أُعلن عنه يوم 9 سبتمبر 2025، وطرح للبيع رسميًا يوم 19 سبتمبر من نفس العام.​

تشكيلة 2026: برو وألترا.. وتأجيل النسخة العادية

اللافت في تقرير 9to5Mac – والمتوافق مع معلومات من MacRumors ومصادر أخرى – أن أبل لن تطرح التشكيلة الكاملة من iPhone 18 في سبتمبر 2026 كما اعتدنا، بل ستغيّر الاستراتيجية لأول مرة منذ سنوات. فبدلًا من أربعة موديلات تُطلق في وقت واحد، تتوقع التسريبات أن تتكوّن تشكيلة خريف 2026 من:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra (نسخة أعلى، قد تكون بتصميم مختلف أو مزايا إضافية)

وربما iPhone Air 2 كخيار أنحف وأخف وزنًا.

في المقابل، تشير تقارير MacRumors و9to5Mac إلى أن النسخة الأساسية iPhone 18 لن ترى النور في 2026 أصلًا، بل ستُرحّل إلى ربيع 2027، في إطلاق منفصل يتزامن مع إصدار آخر قد يكون iPhone 18 Air أو نسخة محدثة من الآيفون الاقتصادي.

تمثل هذه الخطوة «تقسيمًا» لأول مرة لدورة إطلاق آيفون على عامين، بهدف إطالة عمر سلسلة iPhone 18 في السوق، وتوزيع زخم التغطية الإعلامية والمبيعات بشكل متدرج.

لماذا تظل سبتمبر هي الشهر الأهم؟

تُشير تحليلات مكمّلة، نقلها موقع Bez‑Kabli وغيرها، إلى أن كل الأحاديث عن تغييرات جذرية في موعد الآيفون لا تزال «مبالغًا فيها»؛ فبرغم شائعات سابقة تحدثت عن احتمال إطلاق مبكر في ربيع 2026، إلا أن موجة التسريبات الأخيرة من 9to5Mac وMacRumors وCNET أعادت التأكيد على أن سبتمبر سيظل شهر الآيفون الرئيسي.

السبب بسيط: أبل بنت سلسلة طويلة من العادات لدى المستخدمين والأسواق والمطوّرين حول هذا الموعد، كما أن التقويم المالي للشركة يعتمد بقوة على مبيعات الآيفون في الربع الأخير من العام.

في نفس الوقت، يمنح تقسيم الإطلاق (برو في سبتمبر – عادي في ربيع 2027) أبل مساحة لإدخال تحسينات إضافية على النسخة الأساسية، وربما الاستفادة من ملاحظات المستخدمين على تصميم ومزايا iPhone 18 Pro قبل تثبيتها أو تعديلها في iPhone 18 العادي.

هكذا تحصل أبل على أفضل ما في العالمين: حدث ضخم ثابت في الخريف، مع «موجة ثانية» من الزخم في الربيع التالي.

ما الذي يعنيه ذلك للمستخدم المصري والعربي؟

بالنسبة للمستخدم في مصر والمنطقة العربية، تعني هذه المعلومات أن من يخطط لشراء iPhone 18 Pro أو Pro Max أو Ultra عليه أن ينظر بجدية إلى نافذة منتصف إلى أواخر سبتمبر 2026 كتوقيت متوقع للإطلاق العالمي، مع وصول الهواتف للأسواق العربية – رسميًا أو عبر الاستيراد – في الأسابيع التالية مباشرة كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

أما من يفضّل النسخة الأساسية الأرخص iPhone 18، فعليه أن يستعد لانتظار أطول يمتد غالبًا إلى ربيع 2027، ما يجعل دورة الترقية له مختلفة هذا الجيل عن المعتاد.

في كل الأحوال، تعطي خريطة التواريخ التي رسمها تقرير 9to5Mac صورة أوضح لخطط أبل الزمنية: إعلان بين 9 و14 سبتمبر، حجز مسبق بعده بأيام قليلة، وإطلاق فعلي في أحد يومي 18 أو 25 سبتمبر 2026.

وحتى إعلان أبل الرسمي، ستظل هذه التواريخ توقعات مبنية على أنماط الماضي، لكنها تظل أقرب ما يكون لـ«الجدول غير المعلن» الذي تسير عليه أبل منذ سنوات.