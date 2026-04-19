تسريب جديد يكشف ألوان iPhone 18 Pro .. و«داك تشيري» يخطف الأضواء

كشف تسريب جديد نشرته مواقع متخصصة مثل PhoneArena وMacworld عن تشكيلة الألوان المتوقعة لهاتف iPhone 18 Pro قبل أشهر من الإعلان الرسمي، مع تأكيد أن أبل تجهز لونًا «بطلاً» جديدًا ليكون نجم هذا الجيل.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن الشركة تعمل على عدة ألوان في مرحلة النماذج الأولية، منها الفضي والرمادي الداكن، إلى جانب ألوان مميزة أكثر جرأة مثل الأحمر الداكن والأزرق الفاتح، مع احتمال استبعاد بعض هذه الألوان قبل الوصول لمرحلة الإنتاج الكمي.

ورغم أن أبل لم تؤكد حتى الآن بشكل رسمي أي تفاصيل عن التصميم أو الألوان، فإن تزامن التسريبات من أكثر من مصدر موثوق يعزز مصداقية الصورة العامة التي بدأت تتشكل عن شكل الهاتف القادم.

«Dark Cherry».. البطل الجديد بدل Cosmic Orange

أبرز ما جاء في التسريبات هو الحديث عن لون جديد يحمل اسم «Dark Cherry» أو الكرز الداكن، وهو درجة من الأحمر توصف بأنها أقرب إلى لون النبيذ العميق أو الأحمر الخمري، وأهدأ كثيرًا من الأحمر الفاقع المعتاد.

هذا اللون مرشح، بحسب PhoneArena وMacworld، ليكون «اللون البطل» Hero Color لسلسلة iPhone 18 Pro، أي اللون الذي تركز عليه أبل في الحملات الإعلانية ويظهر في أغلب الصور الرسمية، ليحل محل لون Cosmic Orange المثير للجدل الذي قدّمته في الجيل السابق.

ورغم أن Dark Cherry لن يكون صاخبًا بصريًا مثل البرتقالي الكوني، إلا أن التسريبات تصفه بأنه لون فخم ومميز، يمنح الهاتف طابعًا أكثر «هدوءًا وفخامة» بدل الطابع الصارخ الذي انقسم حوله المستخدمون في الجيل الماضي.

تقارير أخرى، من بينها تقرير لـNotebookcheck، تشير إلى أن فكرة اللون الأحمر العميق كانت مطروحة منذ فترة تحت مسمى «Deep Red»، وأن بعض شركات أندرويد بدأت بالفعل في اختبار درجات مشابهة في هواتفها الرائدة، في محاولة لاستباق موضة الألوان التي قد يرسخها آيفون الجديد.

ألوان أخرى قيد التجربة

إلى جانب Dark Cherry، تقول Macworld إن أبل تختبر ألوانًا إضافية لسلسلة iPhone 18 Pro، من بينها:

أزرق فاتح (Light Blue)، يُقال إنه قريب من درجة Mist Blue التي ظهرت في فئة الآيفون القياسي في الجيل السابق.

رمادي داكن (Dark Gray)، يمنح الهاتف مظهرًا أقرب للألوان «الكلاسيكية» المحايدة التي يفضلها المستخدم المهني.

فضي (Silver)، بدرجة قريبة من الفضي الحالي في آيفون 17 برو، لكن التقارير ترجّح أن يكون هذا اللون أقل حظًا في الوصول لخط الإنتاج النهائي.

ورغم تداول الحديث عن ألوان أخرى مثل «Coffee Brown» أو درجات بنفسجية في فيديوهات ومحتوى تحليلي على يوتيوب، فإن التقارير المكتوبة الأكثر وثوقًا تركّز بالأساس على رباعي: Dark Cherry، الأزرق الفاتح، الرمادي الداكن، والفضي، مع احتمال أن تختار أبل في النهاية ثلاث درجات فقط كما فعلت في سنوات سابقة.

هل تختفي الأسود من قائمة البرو؟

من التفاصيل اللافتة في التسريبات أن أبل قد تتجه، للعام الثاني على التوالي، إلى الاستغناء عن اللون الأسود التقليدي في تشكيلة iPhone 18 Pro، والتركيز بدلًا من ذلك على درجات أخرى داكنة مثل الرمادي الداكن أو ألوان قريبة من الجرافيت.

هذا الاتجاه، إن تأكد، يعكس ما تصفه بعض التحليلات بأنه «استراتيجية الرفاهية الهادئة» أو Quiet Luxury في تصميم آيفون؛ أي الابتعاد عن الألوان شديدة الصخب أو الأسماء التسويقية المبالغ فيها، لصالح درجات أكثر هدوءًا وفخامة تبدو مميزة من قرب، لكنها لا تصرخ في الوجه من أول نظرة.

بالنسبة لكثير من المستخدمين، قد يكون غياب الأسود التقليدي مزعجًا، خاصة لمن تعودوا على اقتناء اللون الأكثر حيادية وسهولة في إعادة البيع لاحقًا؛ لكن أبل تراهن، بحسب هذه التسريبات، على أن ألوانًا مثل Dark Cherry والرمادي الداكن قادرة على لعب نفس الدور مع إضافة طابع مختلف قليلًا.

تسريبات مبكرة.. وكل شيء قابل للتغيير

تذكّر Macworld وPhoneArena في نهاية تقاريرهما بأن هذه الألوان لا تزال في مرحلة «الاختبار الداخلي»، وأن أجهزة iPhone 18 Pro لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج الكمي، ما يمنح أبل حرية واسعة في تغيير الدرجات أو إلغاء لون بالكامل قبل الإطلاق.

تقليديًا، تبدأ تسريبات الألوان في الظهور قبل عدة أشهر من مؤتمر أبل الرئيسي، وغالبًا ما تصيب الصورة العامة، لكن تفاصيل مثل الأسماء التسويقية والدرجة الدقيقة قد تتبدل مع اقتراب موعد الإعلان.

مع ذلك، ما يتفق عليه أغلب المسربين حتى الآن هو أن آيفون 18 برو سيقدّم لونًا أحمر خمريًا جديدًا سيكون نجمه البصري، مع لوحتين أو ثلاث من الألوان الهادئة (أزرق فاتح، رمادي داكن، وربما فضي)، في محاولة للجمع بين الجاذبية البصرية واللمسة الراقية التي تعوّل عليها أبل في فئة البرو.

بالنسبة للقارئ المصري والعربي الذي يخطط لترقية هاتفه في نهاية 2026، تعطي هذه التسريبات فكرة مبكرة عن الخيارات الجمالية المتوقعة، حتى لو بقيت التفاصيل النهائية في يد أبل حتى لحظة الكشف الرسمي.