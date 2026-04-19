أحمد عبدالله: الزمالك أظهر شخصية البطل أمام «بلوزداد» ويستحق التأهل لنهائي الكونفيدرالية

أكد أحمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مباراة شباب بلوزداد الجزائري كانت صعبة للغاية، مشددًا على أن الأبيض يستحق التأهل إلى نهائي الكونفدرالية.

وقال عبدالله، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: "مباراة الأمس كانت عصيبة، والفريق الجزائري ضغط من بداية اللقاء لتسجيل هدف، ولكن دفاع الزمالك كان مميزًا للغاية بقيادة حسام عبدالمجيد".

وأضاف: "الزمالك كان يستطيع تسجيل أكثر من هدف في مباراة شباب بلوزداد، والفريق يملك دوافع فنية كبيرة قبل مواجهة بيراميدز، واللقاء سيكون صعبًا للغاية، والروح القتالية والتركيز عنوان لاعبي الزمالك هذا الموسم".

وأوضح: "لاعبو الزمالك ظهروا بحالة فريدة من نوعها هذا الموسم، لأنهم وجدوا الدعم والمساندة من الجماهير، التي أتقدم لها بالشكر على حضورها الدائم، وتقديمها ملحمة في كل مباراة".