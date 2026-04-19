«المندوه»: أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك وبيراميدز.. وقرار رحيل معتمد جمال بإيده

كشف حسام المندوه امين صندوق نادي الزمالك، عن حكام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.



وقال المندوه في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: حتى الآن مباراة الزمالك وبيراميدز بحكام مصريين وأمين عمر هو من سيدير المباراة.

وأضاف: لازم نحل أزمة القيد قبل نهاية الموسم الحالي وهيتم حلها وبطمن جماهير الزمالك وهناك مشاريع استثمارية عديدة.

وتابع: معتمد جمال ده أصيل.. وهو دائمًا بيكون متواجد في هذه المعارك وهو مكمل معانا ومتمسكين بيه.. وهو لو عاوز يكمل احنا متمسكين بيه .. وقرار رحيله واستمراره بإيده.