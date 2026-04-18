الزمالك يشكر شباب بلوزداد .. ويؤكد عمق العلاقات المصرية الجزائرية

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبّر خلاله عن خالص شكره وتقديره لإدارة نادي شباب بلوزداد الجزائري وجماهيره، مشيدًا بالروح الرياضية التي تحلى بها الفريق الجزائري ومشجعوه خلال مواجهتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد الزمالك في بيانه على قوة وعمق العلاقات التي تربط بين الشعبين المصري والجزائري، وكذلك العلاقة الطيبة التي تجمع بين القلعة البيضاء ونادي شباب بلوزداد وجماهيره.



وأشاد النادي بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الفريق خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا، مؤكدًا أنه حرص على رد هذه المعاملة خلال لقاء الإياب بالقاهرة، من خلال توفير كافة سبل الراحة لبعثة الفريق الجزائري طوال فترة تواجدها في مصر.



كما وجه الزمالك الشكر للسفارة المصرية في الجزائر على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال تواجد بعثة الفريق في الجزائر، والتي ساهمت في تهيئة الأجواء المناسبة للفريق، وهو ما انعكس إيجابيًا على تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، والمساهمة في التأهل إلى المباراة النهائية.